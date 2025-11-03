El PSOE advierte a Moreno: "Mire a Valencia, si no nos dice la verdad, seguirá su camino"

El PSOE andaluz no afloja la presión sobre Moreno, más bien todo lo contrario. La portavoz parlamentaria y vicesecretaria general de los socialistas andaluces, María Márquez ha equiparado la situación de Juanma Moreno con la crisis de los cribados del cáncer de mama con la del recién dimitido Carlos Mazón y la dana de Valencia, "Mire a Valencia porque si no nos dice la verdad, va a seguir el mismo camino que Mazón", le ha advertido este lunes en la sede de los socialistas andaluces. A juicio de la portavoz socialista, la actuación de Juanma Moreno "sigue el patrón del PP". "Mentir, ocultar información y culpar a otros es su patrón de conducta; no se puede gestionar peor".

"Hay un paralelismo inevitable porque un año después de la dana, seguimos sin saber qué ha pasado; y un mes después de la crisis de los cribados, seguimos sin saber qué ha pasado ¿cuántas mujeres muertas? ¿cuántas tienen metástasis? ¿cuántas están afectadas?", ha censurado María Márquez quien también se ha referido a la presentación del libro de Juanma Moreno en la tarde de este lunes. "En vez de solucionar la situación, se dedica a lavar su imagen. El libro debería llamarse Manual de incompetencia".

La portavoz socialista ha explicado que tras la negativa del PP de aprobar una comisión de investigación sobre lo que ha sucedido con los cribados del cáncer de mama, "que hemos presentado toda la oposición en bloque", van a registrar una nueva iniciativa en el Parlamento para que se investigue lo que ha sucedido en el SAS. "¿Qué oculta? y ni siquiera le da información al Defensor del Pueblo. Nos parece gravísimo aunque no me extraña".