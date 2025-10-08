PSOE-A, Por Andalucía y Adelante piden que el Parlamento investigue los errores del cribado de cáncer de mama

Los representantes del Por Andalucía, Adelante y PSOE-A muestran el registro de la solicitud de la comisión de investigación, este miércoles en el Parlamento.

Los grupos Socialista, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía han registrado de forma conjunta este miércoles en el Parlamento la solicitud de creación de una comisión de investigación sobre los "fallos en el cribado de cáncer de mama" en Andalucía.

Los portavoces de los tres grupos -María Márquez (PSOE-A), Inma Nieto (Por Andalucía) y José Ignacio García (Grupo Mixto-Adelante Andalucía)- han acudido junto a otros diputados de las formaciones a la oficina del registro del Parlamento para presentar dicha solicitud minutos antes del inicio de la habitual ronda de ruedas de prensa de los miércoles en la Cámara.

Los tres grupos piden en concreto con esta iniciativa la "creación de una comisión de investigación relativa a la gestión del sistema de detección precoz de cáncer del Sistema Andaluz de Salud y sus posibles responsabilidades políticas".

El pasado viernes, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, anunció dicha iniciativa de solicitud de la creación de una comisión de investigación en una rueda de prensa en el Parlamento en la que ha indicaba que esperaba poder registrarla formalmente con la firma también de los grupos de PSOE-A y de Por Andalucía. Posteriormente, las portavoces del Grupo Socialista, María Márquez, y de Por Andalucía, Inma Nieto, confirmaron su posición favorable a esta iniciativa.

La socialista María Márquez defendió en un comunicado recogido por Europa Press la necesidad, a su juicio, de creación de una comisión de investigación ante los "gravísimos" fallos en el sistema de cribado de cáncer de mama detectados, y por los que "se tienen que depurar responsabilidades", afirmó. "Los tres grupos de la izquierda estamos de acuerdo en la necesidad de que se constituya una comisión de investigación en el Parlamento que permita arrojar luz y depurar responsabilidades ante la que es sin duda la mayor crisis sanitaria en España", subrayó la vicesecretaria general de los socialistas andaluces.

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, aclaró que su grupo persigue con esta comisión de investigación que "se sepa qué está pasando con las listas de espera para la detección y tratamiento de los cánceres en Andalucía", no sólo en lo que respecta al cáncer de mama, porque, "en los últimos días, nos están llegando mensajes que ponen los vellos de punta", dijo.

La portavoz del grupo Por Andalucía, Inma Nieto, anunció posteriormente en unas declaraciones remitidas a los medios que su formación se sumaría a dicha solicitud de creación de comisión de investigación, y añadió que desde Por Andalucía van a promover y respaldar "cuantas iniciativas parlamentarias hagan falta" para el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "dé la cara y explique qué ha pasado, por qué ha pasado y a cuántas mujeres les afecta" los retrasos en el seguimiento de un posible cáncer de mama.

"Que no piense ni por un momento que se va a ir de rositas mientras que hay miles de mujeres en Andalucía que, por su negligencia, no saben si tienen cáncer o no lo tienen", sentenció Inma Nieto.

La alarma social como argumento

Para justificar esta iniciativa, los grupos que la suscriben exponen en el texto de la misma, consultado por Europa Press, que "se extiende por Andalucía una lógica alarma social tras conocer que las mujeres acogidas al programa de cribado de cáncer de mama que no obtienen tras la primera mamografía un pronóstico concluyente, y por tanto con sospecha y posibilidades de que sufran la enfermedad, no reciben cita alguna para la preceptiva nueva prueba o la misma se retrasa por largo tiempo, comprometiendo seriamente su salud".

"La ciudadanía y los grupos parlamentarios firmantes asistimos estremecidos a escuchar los testimonios de mujeres que tras meses o años de olvido e inacción del SAS, han visto agravada su salud, perdido pechos o incluso su vida, como acaban de denunciar las asociaciones de afectadas", añaden desde el PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía, que consideran "imprescindible y urgente que el Parlamento" autonómico, a través de una comisión de investigación, "ofrezca al pueblo andaluz una explicación veraz y completa de los motivos y causas que han provocado esta situación".

Los grupos proponentes aclaran que "debe ser objeto de investigación asimismo determinar el alcance numérico de las mujeres afectadas por esta situación y su distribución temporal y territorial en Andalucía".

PSOE-A, Por Andalucía y Adelante critican en la solicitud de creación de comisión de investigación "la estrategia desinformativa del Gobierno andaluz, que en vez de ofrecer verdad y rigor ante un problema tan grave, ha desplegado toda suerte de argucias esquivas que han transitado desde el negacionismo, pasando por tesis conspiranoicas acusando a quien contaba la realidad de manipulación, a la opacidad de afirmar en sede parlamentaria que no se podía determinar el número de mujeres afectadas al no contar con la 'autorización' para acceder a sus historiales clínicos para pocas horas después declarar que la situación afecta a 2.000 mujeres".

"La creciente indignación social se ha contestado por el Gobierno andaluz con nuevas estrategias desinformativas que han llevado al propio presidente de la Junta", Juanma Moreno, "a afirmar que la situación de sospecha no se les comunica a las pacientes bajo la excusa de no generar 'ansiedad' a las mujeres, y ahora comunicar por escrito que la situación ha venido generada por una 'disfunción de los sistemas informáticos' cuyo origen y naturaleza dicen desconocer", continúa criticando el texto de la iniciativa.

Los tres grupos de oposición de izquierda acusan al Gobierno del PP-A de incumplir "la ley estatal y autonómica que consagra el derecho de las pacientes a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su salud, toda la información disponible sobre la misma", por lo que consideran que "debe investigarse qué responsables políticos tomaron esa decisión y como se extendió esa cadena de instrucciones para que esa ilegal decisión se haya materializado en el Servicio Andaluz de Salud".

"Igualmente, debe investigarse si esta práctica ha alcanzado a las tres personas titulares de la Consejería de Salud nombrados durante los dos últimos mandatos", y "cómo y porqué se han desoído las contundentes alertas lanzadas tanto por las asociaciones de afectadas, en especial Amama, como los sindicatos y los informes que avisaban del incremento de fallecidas por cáncer de mama, así como los motivos que han llevado a la Junta de Andalucía a incumplir los compromisos de terminar con esa temeraria situación".

Por otro lado -continúa la iniciativa registrada este miércoles-, "debe aclararse si esta práctica se ha extendido no solo al programa de cribado del cáncer de mama, sino si se extiende a otros programas de cribado de detección precoz de cánceres como el de colon o cérvix, cuyo silencio a los requerimientos de los grupos parlamentarios o el anuncio de auditoría al respecto induce a sospechar".

Por último, "debe evaluarse la aplicación de las medidas efectivas y urgentes que deben adoptarse para no perjudicar más aún la salud de las mujeres afectadas y del resto de pacientes si alcanza a otros programas, a fin de acabar con la situación de alarma social y la recomposición de la confianza en el sistema sanitario público afectado por esta truculenta práctica", zanja la solicitud de creación de comisión de investigación para "depurar responsabilidades políticas que se pudieran derivar" de este asunto.