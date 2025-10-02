El PSOE insta a Juanma Moreno a que asuma "responsabilidades" por los fallos en el cribado de cáncer

Los casos de las mujeres andaluzas que han alertado de los fallos en el programa del cribado de cáncer han desatado una polémica política extraordinaria. Los partidos de la oposición le pidieron ayer la dimisión a la consejera de Salud, Rocío Hernández, y lo hicieron cara a cara en la comisión parlamentaria. Por otros medios lo están haciendo también sindicatos y asociaciones de consumidores y pacientes. El PSOE ha insistido este jueves en el cese de la consejera y se ha dirigido para ello al presidente andaluz, Juanma Moreno, a quien le han exigido que asuma "responsabilidades".

La parlamentaria socialista Ángeles Férriz se ha referido este jueves a una "crisis sanitaria sin precedentes" y a la insuficiencia de las "disculpas" expresadas por la consejera y por el presidente. Lo que hay que hacer es "pedir responsabilidades", ha dicho Férriz, puesto que se trata de un caso en el que "mujeres que se hicieron pruebas para prevenir el cáncer, que nadie las avisó y que han acabado con cáncer".

Para el PSOE andaluz, esa exigencia de "responsabilidades" se debe materializar no solamente en la destitución inmediata de la consejera sino en la de "todo aquel que esté detrás de este desastre" dentro del Gobierno. Férriz ha aludido a la figura de la anterior responsable de Salud, Catalina García, actual consejera de Medio Ambiente, y a la de su predecesor, Jesús Aguirre, quien ahora es presidente del Parlamento. A ellos, ha asegurado la diputada socialista, ya les "plantaron reclamaciones" las mujeres afectadas. "¿Qué han hecho con esas reclamaciones? ¿Taparlas", se ha preguntado retóricamente Férriz.

La parlamentaria y portavoz adjunta en la Cámara vincula este "desastre" sanitario a la privatización del sistema sanitario de la que llaman la atención un día sí y otro también el grupo socialista y los grupos parlamentarios de izquierda. "No son casos aislados ni errores puntuales, son las consecuencias de destrozar la sanidad pública, de derivar dinero a la privada sin reforzar la sanidad pública”, ha destacado Férriz, quien ha instado a la administración sanitaria a una "revisión de oficio" de todas las pruebas diagnósticas llevadas a cabo desde hace cinco años, cuyos resultados deberían ser comunicados de modo inmediato a cada mujer.

Ha concluido la parlamentaria del PSOE-A acusando de opacidad al Gobierno de la Junta y destacando la falta de transparencia en la gestión de las listas de espera. Ese punto, la gestión, es el origen de la "crisis sanitaria" en la comunidad autónoma.

Una batería de preguntas en el Parlamento

El PSOE-A ha anunciado además este martes la presentación en el Parlamento de una batería de preguntas sobre la crisis sanitaria derivada de los errores detectados en el programa de cribado de cáncer “porque nosotros queremos saber todo lo que ha pasado y cómo funciona el sistema sanitario hoy”, ha subrayado Férriz.

Entre las preguntas las hay relacionadas con las medidas que tomará la Junta una vez conocida la denuncia de asociaciones y mujeres víctimas de cáncer de mama que han llegado a esperar hasta dos años por los resultados de sus pruebas de diagnóstico que han terminado resultando positivas, pero también con las listas de espera a las que se enfrentan.

El PSOE también preguntará por cuántas mujeres que han participado en el programa están pendientes a día de hoy del informe de radiodiagnóstico, así como a cuántas se les ha comunicado el resultado de las mismas, independientemente de que haya sido positivo, dudoso o negativo, informa Efe en una nota.

Los socialistas quieren saber además cuál es la demora media entre que se hace la prueba y se comunica el resultado o cuánto se tarda desde que se realiza el cribado y la mujer termina recibiendo el tratamiento correspondiente o es intervenida.

Entre otras cuestiones, el PSOE también busca conocer cuál es el porcentaje de mamografías que se hacen dentro del sistema sanitario público de la comunidad y qué proporción está externalizado en base a los conciertos con la privada.