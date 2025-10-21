El PSOE-A pedirá este miércoles en el Parlamento de Andalucía la creación de un fondo para "indemnizar" a las afectadas por los cribados

El Grupo Socialista en el Parlamento andaluz planteará este miércoles una propuesta de resolución en el debate general sobre la situación de la sanidad pública en la que reclama a la Junta un fondo extraordinario para "indemnizar" a la víctimas de fallos en cribados de cáncer. Según ha explicado la vicesecretaria general y portavoz parlamentaria del PSOE-A, María Márquez, el objetivo del PSOE-A es que "las personas afectadas por los cribados tengan el reconocimiento de víctimas y sean indemnizadas por la Junta de Andalucía".

"Tanta angustia y tanto sufrimiento no se tapa con propaganda, señor Moreno Bonilla. Lo que está pasando es gravísimo", ha añadido María Márquez en sus redes sociales, donde también ha criticado que "aún seguimos sin explicaciones y sin soluciones claras".

En declaraciones posteriores difundidas por el PSOE-A, Márquez ha lamentado que, "casi un mes después de conocer el escándalo de los cribados en Andalucía, muchas mujeres siguen con la angustia, con el sufrimiento de no saber qué les pasa, de no saber si están desarrollando un cáncer".

Según ha adelantado la Cadena Ser, la propuesta que defenderá este miércoles el PSOE-A en el Parlamento plantea "reconocer económicamente el daño físico, psicológico y moral" causado a las víctimas de fallos en cribados de cáncer, constituir una comisión de valoración para evaluar los casos y establecer un criterio objetivo de valoración de las solicitudes para que se les de un reconocimiento proporcional al daño sufrido.

Según los socialistas, esta propuesta deberá ser independiente a la vía judicial. Márquez ha precisado que su propuesta no se dirige "sólo a las mujeres andaluzas, sino también a los hombres que hayan podido verse afectados por los cribados en Andalucía"