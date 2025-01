"El PSOE quiere volver a rebelarse contra el centro de España"

Luis Ángel Hierro no tiene claro si quiera que vaya a poder presentarse a las primarias para liderar el PSOE de Andalucía pero sí que ha logrado que haya debate y que los posibles candidatos, o candidatas, que aspiren a dirigir a los socialistas andaluces tengan que recoger avales para poder hacerlo. "El PSOE no es un partido donde se juntan cuatro para decidir quién manda", ha dicho este martes en la sede regional del partido, un mensaje alto y claro a estas alturas de la situación interna.

Porque Luis Ángel Hierro ha presentado su precandidatura para optar a las primarias y, a partir del próximo viernes, empezará a recoger avales; si logra cinco mil, será necesario abrir las urnas el próximo 1 de febrero. El líder de Bases Andaluzas Socialistas, el movimiento que lidera y que ha logrado apoyos en todas las provincias andaluzas, ha sido muy crítico con la situación que está viviendo el PSOE en general, y el andaluz en particular. "El PSOE de Andalucía se rebeló en el pasado contra el centro de España y queremos volver a hacer lo mismo; queremos volver a rebelarnos contra el centro de España. No queremos un PSOE de Andalucía sin autogestión ni capacidad de decidir sus políticas", ha dicho defendiendo un proyecto netamente andaluz para los socialistas andaluces.

El catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla tiene clara su propuesta para el partido: "Es inviable un liderazgo que no tenga el apoyo de los militantes porque en los momentos principales se verá solo", ha dicho defendiendo no sólo el modelo de participación en las primarias sino también la crítica. "Cuando se está en el poder, como estamos en Madrid, se tiende a la comodidad. Hay muchos problemas que resolver y no se quieren más. Pero eso es un error porque el PSOE es un partido vivo, donde siempre ha habido discrepancias y debate", ha dicho.

Hierro ha defendido su legitimidad para presentarse y ha pedido "convecer a la militancia". Sobre la más que probable candidatura de María Jesús Montero, el catedrático sevillano ha afirmado que sería "entretenidísimo si conseguimos un debate sobre las reformas fiscales y los modelos de financiación autonómica".