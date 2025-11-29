Podemos ratifica a Juan Antonio Delgado como candidato a las andaluzas de 2026

La militancia de Podemos Andalucía ha otorgado un contundente apoyo a Juan Antonio Delgado como candidato a la Presidencia de la Junta para las elecciones autonómicas previstas en 2026. El actual parlamentario por Cádiz y portavoz adjunto del Grupo Por Andalucía ha recibido 3.119 votos favorables, lo que representa un 87,29% de los 3.573 sufragios emitidos en el proceso de primarias, frente a 454 votos en blanco, según ha comunicado la formación morada.

Raquel Martínez, coordinadora de Podemos Andalucía, ha destacado la alta participación lograda en estas primarias internas, superando incluso la registrada en el proceso orgánico celebrado en diciembre de 2024. "Demostramos, una vez más, que somos una organización que hace las cosas de manera diferente, eligiendo sus candidatos y candidatas directamente mediante primarias", ha declarado Martínez tras conocerse los resultados de la consulta a las bases.

La dirigente andaluza ha querido agradecer expresamente a la militancia su implicación en el proceso y ha transmitido su felicitación a los candidatos electos, quienes asumirán "el peso y la responsabilidad de volver a poner en pie una izquierda valiente en Andalucía que represente una alternativa real a las políticas de destrucción de los servicios públicos que lleva a cabo Moreno Bonilla". Con estas primarias, Podemos confirma su estrategia para posicionarse como referente de la oposición progresista de cara a los comicios autonómicos del próximo año.

Un equipo renovado para liderar la oposición en Andalucía

Junto a Delgado se ha configurado un cuerpo de lista con 86 candidatos y candidatas que conformarán el equipo con el que Podemos concurrirá a las elecciones andaluzas. La lista está encabezada, tras el candidato a la presidencia, por Alejandra Durán, actual diputada autonómica por Granada y secretaria institucional de Podemos Andalucía, quien ocupará la segunda posición.

El tercer puesto lo ocupa Martina Velarde, excoordinadora de Podemos Andalucía, diputada en el Congreso y miembro de la ejecutiva estatal del partido. Le sigue María Ángeles García, responsable provincial de Sevilla y actual secretaria de círculos de la formación morada en la comunidad autónoma.

La renovada lista integra perfiles diversos con representación territorial, incluyendo a Marina Liberato, responsable provincial en Cádiz; Micaela Jiménez, encargada del área de feminismos en Málaga; Dolores Montávez, que lidera la organización en Jaén; y Jesica Jiménez, responsable de feminismos en Almería. Los puestos noveno y décimo los ocupan Pedro Delgado, concejal de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, y Rafael Oliva, completando así un equipo que representa a las ocho provincias andaluzas.

De guardia civil activista a referente político

Nacido en San Fernando (Cádiz) hace 54 años en el seno de una familia trabajadora, Juan Antonio Delgado es el menor de siete hermanos. Hijo de un albañil y una ama de casa, su trayectoria vital ha estado marcada por su compromiso con la defensa de los derechos y la justicia social desde diferentes ámbitos.

A los 21 años ingresó en la Guardia Civil, siendo destinado inicialmente a Barcelona. Fue precisamente durante esta etapa cuando tomó conciencia de las precarias condiciones laborales de los agentes, lo que le llevó a implicarse de manera clandestina en la lucha por mejorar la situación sociolaboral del cuerpo. Este activismo cristalizaría años después en la creación de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), organización que ha sido fundamental para la modernización y democratización de la Benemérita.

Tras su traslado a Barbate (Cádiz), Delgado participó activamente en operativos de salvamento a pie de playa, experiencia que le sensibilizó con la situación de las personas migrantes y le acercó a colectivos de derechos humanos que atendían a quienes llegaban en patera a las costas gaditanas. Durante este periodo, fue elegido vocal en el primer Consejo Asesor de Personal de la Guardia Civil, representando a sus compañeros.

Su activismo tuvo importantes costes personales y profesionales. En 2007 fue suspendido de empleo y sueldo durante seis meses por una falta muy grave, tras organizar desde AUGC una gran manifestación en Madrid bajo el lema 'Derechos, Ya'. Esta movilización contribuyó decisivamente a que el Gobierno aprobara la primera Ley de Derechos y Deberes de la Guardia Civil. Su compromiso con la democratización y modernización del cuerpo le supuso acumular 18 expedientes disciplinarios a lo largo de su carrera profesional.

Ese mismo año, Delgado fue elegido secretario nacional de comunicación en el congreso de AUGC, convirtiéndose en portavoz de la asociación profesional mayoritaria dentro de la Guardia Civil. Su perfil humanista quedó también patente en 2010, cuando propuso a la dirección nacional de AUGC llevar a cabo una operación humanitaria de ayuda a Haití tras el devastador terremoto que asoló el país caribeño.

Junto con otros siete compañeros, Delgado se desplazó personalmente hasta Haití para entregar más de 60 toneladas de material de primera necesidad, especialmente destinado a la población infantil, así como una importante donación económica recaudada durante la campaña solidaria. Esta acción refleja la faceta más solidaria del ahora candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía.

La designación de Delgado como candidato de Podemos se produce en un momento clave para la izquierda andaluza, que busca reorganizarse tras las últimas derrotas electorales frente al Partido Popular de Juanma Moreno Bonilla, quien gobierna con mayoría absoluta desde 2022. La formación morada aspira a construir una alternativa sólida frente al actual gobierno autonómico, centrada especialmente en la defensa de los servicios públicos.

El respaldo masivo obtenido por Delgado en estas primarias (87,29%) otorga al candidato un sólido mandato para liderar la reconstrucción del espacio político a la izquierda del PSOE en Andalucía. Con más de un año por delante hasta los comicios, Podemos inicia así una etapa de preparación electoral con un liderazgo claramente definido.

Las elecciones andaluzas de 2026 representarán un importante termómetro político a nivel nacional, al celebrarse previsiblemente en un momento intermedio de la legislatura estatal. La capacidad de Delgado y su equipo para articular un discurso alternativo a las políticas de Moreno Bonilla será determinante para las aspiraciones electorales de la formación morada.

¿Qué propuestas llevará Delgado a las elecciones andaluzas?

Aunque todavía es temprano para conocer el programa electoral detallado con el que Podemos concurrirá a los comicios de 2026, el perfil de Delgado y sus declaraciones previas permiten anticipar algunas de las líneas maestras que guiarán su propuesta política. La defensa de los servicios públicos, especialmente sanidad y educación, se perfila como uno de los ejes centrales de su candidatura, en oposición a lo que desde la formación consideran políticas de deterioro impulsadas por el gobierno de Moreno Bonilla.

La justicia social, la lucha contra la desigualdad y la apuesta por un modelo económico sostenible serán probablemente otros de los pilares del proyecto político que liderará Delgado. Su experiencia como activista por los derechos en la Guardia Civil y su sensibilidad hacia las causas humanitarias sugieren también un enfoque centrado en la defensa de los derechos y libertades ciudadanas.

En los próximos meses, el candidato iniciará una ronda de contactos con organizaciones sociales, sindicatos y colectivos ciudadanos para construir de manera participativa el programa electoral con el que Podemos aspirará a conseguir representación en el Parlamento andaluz y, desde ahí, influir en las políticas públicas de la comunidad autónoma más poblada de España.