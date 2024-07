Sale de prisión el ex consejero Francisco Vallejo

El ex consejero de Innovación Francisco Vallejo ha salido esta tarde de la cárcel de Sevilla-I, después de que el Tribunal Constitucional haya anulado este miércoles su condena por delitos de prevaricación y malversación en el caso de los ERE. Vallejo ha abandonado la prisión sobre las 19:15 horas y a su salida ha asegurado a los periodistas que es un "escándalo" que se haya "comido" un año y medio en la cárcel sin pruebas. "Es un escándalo que todavía no hayan podido decir de muchos de nosotros que haya una sola prueba que nos incrimine en algo, que estemos aquí simplemente porque hay alguien que intuye que, como era consejero, tenía que saber lo que se hacía en otra consejería. Eso es difícil de explicar".

Preguntado por cómo se encontraba, el ex consejero ha afirmado que se encuentra "libre, físicamente y mentalmente bien, deseando ver a mis pequeños y a mis nietos", y ha alzado su tono para señalar que tras su paso por prisión y los 13 años que han transcurrido desde el inicio de la investigación sólo espera que "se esclarezca la verdad de una puñetera vez" el caso de los ERE. "Ya va siendo hora de que se deje de jugar con las palabras y se vaya a los hechos concretos y a las pruebas. Aquí nos hemos comido un año y medio sin ninguna justificación y sin ni una sola prueba. Eso quiero que quede bien claro", ha aseverado Vallejo, quien ha lamentado la "persecución" que los ex altos cargos investigados han sufrido durante una década.

Por su parte, la abogada Encarnación Molino, que representa a Francisco Vallejo, ha asegurado a este periódico que "es una gran satisfacción y una gran alegría que el Tribunal Constitucional haya estimado nuestro recurso de amparo acogiendo la tesis que hemos defendido todos estos años. Este procedimiento nunca debió llegar tan lejos porque los órganos judiciales no pueden juzgar actos políticos y en este caso se trataba de anteproyectos y proyectos de ley que habían sido aprobados por el Parlamento de Andalucía".

La letrada ha recordado que "no se trataba de resoluciones administrativas sino de meras propuestas para ser deliberadas en el Parlamento donde podían ser aprobadas o no, por lo que no pueden ser resoluciones prevaricadoras. Son argumentos muy básicos y elementales que hemos venido sosteniendo todos estos años".

La condena de Vallejo fue "injusta y produjo mucho daño"

Encarnación Molino ha defendido que Francisco Vallejo "no cometió el delito de malversación, lo que hizo fue cumplir la Ley aprobada por el Parlamento de Andalucía. Su conducta estaba amparada por las leyes de presupuestos", ha aseverado la abogada, que ha añadido que su condena "fue injusta y produjo mucho daño. Ahora la sentencia del Tribunal Constitucional es un bálsamo para todos los que la sufrieron".

Para la defensora, las sentencias que está dictando la corte de garantías abren "nuevas expectativas para muchos de los que están acusados en las piezas separadas".

De otro lado, la Sección Primera de la Audiencia no ha recibido todavía los fallos de las sentencias del tribunal de garantías referentes al ex consejero de Empleo Antonio Fernández y al ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román -que fue consejero de Justicia entre febrero y abril de 2004-, por lo que este miércoles no resolverá sobre estos casos concretos, lo que implica que tendrán que pasar una noche más en prisión hasta que mañana se acuerde su excarcelación.