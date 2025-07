Salud asegura que la línea de paliativos para niños en Andalucía está casi lista

La consejera de Salud, Rocío Hernández, ha asegurado que el protocolo para la implementación de una línea telefónica de atención permanente destinada a la atención de niños en cuidados paliativos en Andalucía está "casi finalizado". "Estamos trabajando en ello y comenzará después del verano. En breve estará", ha indicado. El anuncio se produce a finales de una semana en la que el presidente andaluz, Juanma Moreno, trasladara a madres de niños que requieren estos cuidados por enfermedades crónicas su compromiso de que el servicio de atención 24 horas estará puesto en marcha antes de final de año, o de lo contrario "habrá una nueva consejera de Salud".

"Mueve Roma con Santiago para que se resuelva", pidió Moreno a la titular de Salud cuando se sumó a la conversación en el patio del Recibimiento de la sede del Parlamento, tras terminar su turno de preguntas ante el pleno. Unos minutos antes, el Ejecutivo había anunciado ante el Pleno el inicio del pilotaje de un servicio 24 horas para cuidados paliativos pediátricos, una iniciativa que arrancará en el último trimestre de este año.

Hernández ha asegurado que "no hemos dejado de trabajar en los cuidados paliativos, porque sabemos que trabajar en Salud siempre es hacerlo a contrarreloj, más en este tema". En este marco, ha puesto de relieve que se han incrementado "en siete" los equipos médico-enfermera en la región, hasta sumar un total de 19. Además, ha subrayado que "tenemos una línea telefónica para los últimos días".

Plan Verano

En referencia al Plan de Verano puesto en marcha por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en 2025, ha precisado que hay actualmente un 84% de camas disponibles a nivel hospitalario y un 75% de quirófanos disponibles. "De momento, normalidad con este plan del verano", ha apuntado la consejera, y ha defendido que el mismo es "flexible" y está basado en la actividad de años anteriores.

Ante las movilizaciones de sindicatos y sanitarios alertando de la saturación en sus centros, Hernández, que ha incidido en la flexibilidad del plan y ha precisado que "cuando hay incidencias en algún centro se les da solución", ha hecho hincapié en que en 2018 "se hicieron 17.500 contratos" desde el Gobierno andaluz, por lo que "estamos hablando prácticamente del doble de contratos" al aproximado de 36.000 ahora. Además, ha remarcado que en 2018, aún en mandato socialista, "abrieron 278 centros de salud de tarde", mientras que este verano "abrimos 392 centros de salud de tarde". De igual modo, ha expresado que en la previsión de este año "lo que tenemos abierto es un 84%" de ocupación de camas, más aquellas de reserva.

"Vamos a dar la respuesta, a pesar de que haya habido incidencias", ha proseguido Hernández, que ha señalado que el lunes pasado "se registraron 596 entradas en urgencias" en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla, punto en el que ha subrayado que la gran mayoría de las urgencias hospitalarias que se registran "son personas mayores con enfermedades crónicas que se desestabilizan precisamente por el calor".

Tras referir hace unos días que se había reducido en un 57% la lista de espera para un procedimiento quirúrgico garantizado de las personas fuera de plazo, la consejera, preguntada por si el cierre de espacios en verano podría elevar la cifra, ha trasladado que "en principio no". "Tenemos previsto realizar en torno a unas 80.000 intervenciones quirúrgicas durante el verano. Seguimos trabajando y en Salud no paramos ni siquiera en verano", ha aseverado. La titular de Salud ha recordado que "en verano también baja la demanda", y ha señalado que "no va a haber un repunte de ese incremento, de la lista de espera". No obstante, ha puntualizado que hay que compatibilizar esa actividad "más común" con la práctica de intervenciones más urgentes como los trasplantes.

A cuenta de la falta de profesionales para contratar, Hernández se ha mostrado especialmente preocupada por la baja adjudicación de contratos en Pediatría, al señalar que "han terminado 73 especialistas" la formación, hemos ofrecido 187 contratos de larga duración y solamente se han adjudicado siete". La consejera ha instado al Ministerio de Sanidad a ofrecer más plazas de formación a los médicos, pero ha recordado que "pueden elegir donde quieren trabajar".