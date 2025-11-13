Sanidad destaca el aumento de personal e infraestructuras para Salud Mental en Andalucía

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha subrayado este jueves en sesión plenaria el refuerzo de recursos destinados a salud mental en Andalucía, destacando que esta área constituye "uno de los objetivos del Gobierno de Andalucía de esta legislatura". Según explicó Sanz, esta priorización responde al notable incremento de problemas de salud mental registrado en los últimos años, que se ha convertido en "una importante inquietud para la salud pública".

Desde la llegada de Juanma Moreno a la presidencia andaluza, la administración autonómica ha apostado firmemente por incrementar tanto la plantilla como las infraestructuras dedicadas a la atención de salud mental. Entre las medidas implementadas, destaca la recuperación de la Dirección General de Salud Mental y la incorporación de 353 profesionales, alcanzando ya los 3.000 especialistas distribuidos en 153 dispositivos por toda la comunidad autónoma.

El plan de refuerzo contempla además la incorporación de 69 enfermeras especialistas y la integración de 53 psicólogos clínicos en Atención Primaria durante la presente legislatura. Gracias a estas incorporaciones, en 2024 se atendieron 9.000 citas y más de 1.400 usuarios en consultas de Atención Primaria. Paralelamente, se han fortalecido los Equipos de Tratamiento Intensivo Comunitario con 107 profesionales adicionales y 26 monitores ocupacionales de Faisem.

Prioridad a la prevención del suicidio

Este esfuerzo permitirá, según Antonio Sanz, "afianzar los programas de abordaje intensivo del suicidio", centrándose especialmente en pacientes vulnerables con mayor concentración de factores de riesgo, como adolescentes y personas con trastorno mental grave. Al mismo tiempo, la administración busca mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios, ofreciendo mayor estabilidad mediante la Oferta Pública de Empleo, que estabilizará 31 plazas para Psicología Clínica, 65 para Psiquiatría y 38 para Enfermería Especialista en Salud Mental.

En materia de infraestructuras, Andalucía cuenta actualmente con 27 Unidades de Gestión Clínica de Salud Mental y 79 Unidades de Salud Mental Comunitarias distribuidas por toda la región. Un avance significativo ha sido la implementación del Plan Andaluz de Infraestructuras para la Salud Mental, inexistente hasta ahora, que ha supuesto una inversión superior a los 18,5 millones de euros en 75 nuevos proyectos durante la actual legislatura.

Entre las actuaciones más relevantes, Sanz detalló inversiones de más de 300.000 euros en la reforma del Hospital Universitario Virgen Macarena, tanto en su Unidad Hospitalaria de Salud Mental como en la Unidad de Desintoxicación. Asimismo, se han destinado 1,2 millones al Centro de Integración y Recuperación en Salud Mental del Virgen de las Nieves, mientras que 425.000 euros se han empleado en la reforma de la Unidad de Gestión Clínica Granada Norte. A estas intervenciones se suman el millón de euros invertido en la adecuación de espacios y mobiliario en el Hospital Universitario de Poniente y más de 870.000 euros para la remodelación de espacios de salud mental en el Hospital San Carlos de Cádiz.

Atención especial a la infancia y adolescencia

El consejero dedicó especial atención a la salud mental infantojuvenil, señalando que "el aumento de la demanda de atención a niños y adolescentes casi se ha duplicado en los últimos años". Para responder a esta necesidad, el Gobierno andaluz ha reforzado los servicios con 26 profesionales adicionales, elevando a 350 los especialistas dedicados específicamente a la salud mental de menores.

En este ámbito, la administración continúa creando nuevas Unidades de Salud Mental Infanto-Juvenil, como la recientemente inaugurada en el Hospital Universitario de La Línea, que se suma a las ya existentes en Torrecárdenas, Jaén, Virgen del Rocío y Virgen de las Nieves. Además, se han invertido seis millones de euros en Unidades de Media Estancia para Adolescentes con Trastorno Mental Grave, con 25 plazas tanto para Andalucía Occidental como Oriental. Actualmente, el 82% de las salas de espera de las Unidades de Salud Mental Comunitarias disponen de espacios diferenciados para adultos y menores.

Avances en el tratamiento de trastornos alimentarios

Sanz destacó también el esfuerzo realizado en relación a los Trastornos Alimenticios, recordando que en 2021 se crearon en Andalucía las dos primeras unidades de hospitalización completa para el tratamiento de Trastornos de Conducta Alimentaria graves en Málaga y Granada. Un nuevo hito en 2025 ha sido la puesta en marcha del primer hospital de día intensivo para pacientes con estos trastornos en el Hospital Doctor Muñoz Cariñanos, dentro del área sanitaria del Virgen del Rocío.

Finalmente, el consejero subrayó la colaboración con la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en la detección precoz de problemas de salud mental en el ámbito escolar. Entre las iniciativas conjuntas destacan el Protocolo de Prevención del Suicidio en entornos educativos, la creación de Grupos de Bienestar Social en Adolescentes (implementados en 48 centros de todas las provincias durante el curso actual), la figura del Coordinador de Bienestar Emocional en centros educativos y la labor desarrollada por 411 enfermeras referentes de centros escolares.