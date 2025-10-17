El SAS finaliza este sábado los exámenes de la Oferta de Empleo Público con pruebas para servicios generales

El Servicio Andaluz de Salud concluye su Oferta de Empleo Público (OEP) este sábado 18 de octubre con la celebración de los exámenes destinados al personal de servicios generales. Esta convocatoria, que supone la séptima y última fase del proceso selectivo, pone a disposición 1.441 plazas de las 21.953 totales que contempla la OEP, consolidándose como una importante oportunidad laboral en el sector sanitario andaluz.

Las pruebas, que se desarrollarán simultáneamente en 16 sedes distribuidas entre las provincias de Sevilla y Granada, están dirigidas a diversos perfiles profesionales de servicios generales. Entre los puestos ofertados figuran peón, limpiador, personal de lavado y planchado, pinche, cocinero y técnico superior en alojamiento. También se examinarán candidatos a plazas de oficial jardinero, costurero, peluquero, monitor, telefonista, así como técnicos medios especializados en obras, albañilería, acabados en construcción y madera y mueble. La convocatoria incluye igualmente plazas para técnico medio en equipos e instalaciones industriales, técnico especialista en electromedicina e ingenieros técnicos y superiores.

Esta ambiciosa OEP, que aglutina las convocatorias correspondientes a 2022, 2023 y 2024, ha generado un notable interés entre los aspirantes. Un total de 18.320 personas se han inscrito para participar en los exámenes de este sábado, mientras que el conjunto de todas las categorías ha recibido cerca de 181.983 solicitudes. Cabe destacar que la iniciativa no solo responde a la necesaria tasa de reposición, sino que se enmarca dentro de las medidas implementadas para reducir la temporalidad en el sector sanitario público andaluz.

Compromiso con la inclusión y la diversidad

Un aspecto destacable de esta OEP es su firme apuesta por la inclusión laboral, reservando el 10% de las plazas para personas con discapacidad. Esta cuota se distribuye de manera específica: un 7% para candidatos que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33%, un 2% destinado a personas con discapacidad intelectual y un 1% para personas con enfermedad mental. Según ha informado la Junta de Andalucía, en caso de no cubrirse estas plazas reservadas, se acumularán a posteriores ofertas hasta un límite del 10% de las no cubiertas, mientras que las restantes se sumarán al cupo general libre en las respectivas convocatorias de acceso libre o promoción.