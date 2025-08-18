El SAS realizó más de 5,6 millones de pruebas diagnósticas hasta junio y más de 220.000 operaciones

Los profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) han realizado en el primer semestre del año más de 220.000 intervenciones quirúrgicas, de las cuales casi el 59% fueron de cirugía mayor ambulatoria, alrededor del 25% fueron programadas y el resto, urgentes.

En cuanto a los ingresos, la cifra rebasó los 288.000. En el ámbito de las pruebas diagnósticas, el número de exploraciones radiológicas realizadas en centros sanitarios andaluces ascendió a 5.623.068 e incluyó radiografías convencionales, ecografías, PET, TAC, densitometrías y angiografías, entre otras, según los datos ofrecidos por la Consejería de Salud de la Junta.

Los profesionales de Atención Primaria del Servicio Andaluz de Salud (SAS) atendieron más de 45 millones de citas en la Historia Clínica Digital del Paciente entre enero y junio de 2025. La mitad de estas consultas correspondieron a medicina general, atendidas en centros de salud, consultorios y domicilios.

En el mismo periodo, enfermería atendió más de 16 millones de consultas en todas sus modalidades, y pediatría superó los tres millones. Las urgencias gestionadas en centros de Atención Primaria superaron los 3,7 millones. La actividad asistencial se completó con más de ocho millones de consultas externas en los hospitales públicos, tanto primeras como de seguimiento.

Además, las urgencias hospitalarias superaron las 2.742.737 en estos seis meses, de las que 184.878 requirieron ingreso. Por su parte, el Módulo de Pruebas Analíticas de Diraya registró más de seis millones de solicitudes por parte de los profesionales y se realizaron más de 200 millones de determinaciones analíticas.