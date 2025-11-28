El SAS incumple la mitad de las recomendaciones de la Cámara de Cuentas para reducir las listas de espera quirúrgicas

La Cámara de Cuentas ha analizado la gestión del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para mejorar las listas de espera quirúrgicas en Andalucía y ha revelado una significativa cantidad de deficiencias. El informe del órgano fiscalizador, que ha revisado el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en un informe de 2019, señala que el SAS no había atendido al final de 2023 la mitad de las indicaciones. La Cámara de Cuentas insta a la administración sanitaria andaluza a "aprobar medidas urgentes" para "reducir el colapso" de las listas de espera en los quirófanos.

La auditoría de la Cámara de Cuentas, publicada este viernes, señala la existencia de problemas que afectan a los diferentes niveles de gestión del SAS y que no han sido resueltos después de cuatro años. El muestrario es amplio: desde la inadecuación de la normativa vigente al funcionamiento del sistema de los registros, desde la falta de información a los pacientes a la insuficiente coordinación entre los facultativos.

La Cámara de Cuentas, el organismo fiscalizador andaluz adscrito al Parlamento, publicó 24 conclusiones y 12 recomendaciones en la auditoría en 2019. Después de ese periodo de cuatro años, la Cámara de Cuentas ha constatado en este nuevo informe que el SAS ha subsanado seis de estas 36 actuaciones (el 17% del total). En cuanto al resto, no consta que la administración de salud adoptara medidas en 17 sugerencias (el 47% del total), hubo la corrección parcial de 12 (33%), mientras que una de las conclusiones se ha considerado sin validez en 2023 (el 3%).

De inscripciones previas a 2018 a los sobreprecios en centros privados concertados

Después de cuatro años, al término de 2023, la institución auditora de Andalucía reveló deficiencias de diversa índole. Los ejemplos son variopintos. La Cámara de Cuentas ha dejado constancia de que hay 7.102 inscripciones de pacientes previas a 2018 que no han registrado "movimiento" desde su alta, lo que "provoca una acumulación de demanda que afecta al promedio del tiempo de demora y que "cuestiona la pertinencia de la intervención indicada". El SAS, en respuesta a la indicación de la Cámara de Cuentas, reconoce que tal "conclusión no ha sido subsanada" aunque la "toma en consideración".

Son más los ejemplos: la Cámara de Cuentas considera "deficiente" el "procedimiento de confirmación de la cita de los pacientes y de otros aspectos administrativos" vinculados a las listas de espera quirúrgicas, ya que en "la mayoría de los casos" no existe la "información de su realización efectiva". Aunque el SAS, al valorar esta indicación alega que ha sido subsanada, la Cámara de Cuentas replica que "en 2023 no constan cambios relacionados" con estos "trámites de gestión".

También recuerda el informe el incumplimiento de una orden de 2002. Pese a lo indicado en la norma, las operaciones llevadas a pacientes que acceden a través de Urgencias no deben estar incluidas en el registro de demandas quirúrgicas programadas. El SAS confirma este incumplimiento y lo argumenta por "una inadecuada gestión de las urgencias" en los hospitales.

Hay más incumplimientos normativos y una alcanza de modo directo al bolsillo de los pacientes que son intervenidos en los centros privados concertados. En ese caso, apunta el informe, el paciente debe asumir la diferencia que hay entre el precio real de la operación y el precio incluido en el catálogo de "precios máximos quirúrgicos" fijados en el Decreto 209/2001. La falta de la actualización de esos precios, una medida contenida en la citada norma, obliga a las personas intervenidas a abonar ese "desfase". Aunque el SAS ha tomado en consideración esa conclusión, "no justifica el motivo por el que no se ha implantado algún mecanismo" para resolverla "ni manifiesta si lo hará en el futuro".

Entre las recomendaciones de "prioridad alta" del informe publicado este viernes, la Cámara de Cuentas insta a la administración sanitaria a "establecer medidas que garanticen la transparencia de la información que recibe la ciudadanía" sobre su estado en las listas de espera, a "la adaptación de la normativa reguladora" y a la aprobación de "medidas urgentes a fin de cumplir con los plazos de los procedimientos con garantía en la respuesta quirúrgica" para "reducir el colapso existente".