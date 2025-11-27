El Senado reclama el regreso de Ocon Sur para combatir el narcotráfico en Andalucía

La lucha contra el narcotráfico en Andalucía recibe un nuevo impulso tras la decisión adoptada este jueves en el Senado. La Comisión General de las Comunidades Autónomas ha dado luz verde a una moción presentada por el Partido Popular que insta al Gobierno central a implementar medidas urgentes para hacer frente a las organizaciones criminales que operan en territorio andaluz, con especial énfasis en la restitución del Órgano Coordinador de Operaciones contra el Narcotráfico (Ocon Sur), desmantelado en 2022.

Durante la presentación de la iniciativa, la senadora popular Inmaculada Hernández defendió que esta unidad especializada era "eficaz, coordinada y especializada y respetada por las propias Fuerzas de Seguridad del Estado" y que "gracias a ello, se logró asfixiar las redes criminales que operaban desde hace décadas". La representante del PP criticó duramente al PSOE por haber eliminado este dispositivo "sin criterio y sin alternativas", lo que a su juicio ha provocado un aumento de narcolanchas, mayor violencia y una sensación de impunidad creciente en la zona.

La moción, que ha salido adelante con 34 votos a favor, 18 en contra del PSOE y cuatro abstenciones, plantea un conjunto de medidas consideradas "sensatas y urgentes" para hacer frente a una realidad que, según los populares, "no se puede esconder": el avance del narcotráfico en Andalucía "ha sido mayor en los últimos años con el Gobierno socialista que en la década anterior".

Las medidas aprobadas en la moción contra el narcotráfico

El texto aprobado en la Cámara Alta recoge varias propuestas concretas para reforzar la lucha contra el narcotráfico en territorio andaluz. Entre las principales medidas destaca la elaboración de un plan integral de actuación con la estrecha colaboración de las Fuerzas de Seguridad y la correspondiente dotación de medios personales, materiales y tecnológicos. Este plan busca dar respuesta a las dimensiones que ha adquirido el problema en la comunidad andaluza, atendiendo a las reclamaciones planteadas por las propias Fuerzas de Seguridad.

Además, se pide declarar como zonas de especial singularidad aquellos lugares del territorio nacional que, "por la especial incidencia de la criminalidad, tengan que poseer una mayor presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", con especial atención a la provincia de Cádiz y el Campo de Gibraltar, epicentro de la actividad de los narcotraficantes.

Otra de las peticiones aprobadas es la creación de una unidad marítima específica de la Guardia Civil para reforzar los servicios de vigilancia y control en la desembocadura del río Guadalquivir, identificada como una de las principales vías de entrada de drogas. La senadora Hernández destacó la gravedad de la situación señalando que "las narcolanchas ya están llegando hasta el centro de Sevilla".

La moción también insta al Gobierno a promover reformas legislativas que permitan endurecer las penas y agilizar los procedimientos judiciales contra los narcotraficantes y sus redes de apoyo, así como a mejorar la coordinación entre las distintas unidades policiales especializadas para optimizar su efectividad operativa.

El debate político en torno al narcotráfico andaluz

El debate en la comisión evidenció las profundas discrepancias entre PP y PSOE sobre la gestión de la lucha contra el narcotráfico. Mientras la representante popular defendía que "nada de esto es ideológico, nada de esto es partidista, todo es necesario y es urgente", la senadora socialista Luna Morales calificó la moción como "una indecencia" y "un ejercicio de cinismo político".

Según Morales, la iniciativa "ignora deliberadamente" lo que está haciendo el actual Gobierno contra el narcotráfico en Andalucía. La representante del PSOE contraatacó afirmando que durante el gobierno de Mariano Rajoy se produjeron "recortes masivos" de guardias civiles y policías nacionales, con "casi 20.000 efectivos menos" a nivel nacional y un impacto especialmente negativo en Andalucía.

En contraposición, Morales destacó las inversiones realizadas por el actual Ejecutivo, que según sus datos ha desplegado "más efectivos y más recursos que nunca" en la zona. Concretamente, mencionó la incorporación de "3.346 policías y guardias civiles más que en 2018" y una inversión de "70,5 millones de euros para dotar a las Fuerzas de Seguridad de los medios necesarios".

Sobre la polémica en torno al Ocon Sur, la socialista negó categóricamente que esta unidad se hubiera desmantelado, calificando tal afirmación como "una mentira" del PP. Según explicó, lo que se ha producido es "un cambio en la estructura orgánica", donde el personal "ha pasado a desempeñar esas mismas funciones pero con otra denominación".

¿Qué es Ocon Sur y por qué es importante?

El Órgano Coordinador de Operaciones contra el Narcotráfico (Ocon Sur) fue creado como una unidad especializada para coordinar los esfuerzos de las diferentes fuerzas de seguridad en la lucha contra el tráfico de drogas en el sur de España. Su principal cometido era establecer mecanismos de colaboración eficientes entre la Policía Nacional, la Guardia Civil, Vigilancia Aduanera y otros cuerpos implicados en el combate contra las organizaciones criminales.

La importancia de este organismo radica en que el sur de España, y particularmente el estrecho de Gibraltar, constituye uno de los principales puntos de entrada de drogas a Europa. Su proximidad geográfica con Marruecos, principal productor mundial de hachís, y su posición estratégica como puerta de entrada al continente europeo, convierten a esta zona en un enclave crítico para las redes de narcotráfico internacional.

Según los defensores de su restitución, Ocon Sur demostró ser una herramienta eficaz para coordinar operativos, compartir inteligencia y optimizar recursos en un territorio donde la presión de las organizaciones criminales es especialmente intensa. Su desaparición en 2022 ha sido objeto de controversia política, con interpretaciones enfrentadas sobre las consecuencias que esta decisión ha tenido en la evolución del narcotráfico en la región.

¿Por qué el Campo de Gibraltar necesita medidas especiales?

El Campo de Gibraltar representa uno de los focos más activos del narcotráfico en España. Su situación geográfica, a escasos kilómetros de las costas marroquíes, lo convierte en punto estratégico para las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas. En los últimos años, la zona ha experimentado un aumento en la violencia asociada a estas actividades ilícitas, con enfrentamientos cada vez más frecuentes entre bandas rivales y agresiones a miembros de las fuerzas de seguridad.

Las narcolanchas, embarcaciones de alta potencia utilizadas por los traficantes, han proliferado en estas aguas y su radio de acción se ha extendido progresivamente hacia otras áreas, llegando incluso, como señalaba la senadora Hernández, hasta "el centro de Sevilla" a través del río Guadalquivir. Esta expansión ha generado una creciente preocupación entre autoridades y ciudadanos.

La designación como "zona de especial singularidad" que reclama la moción aprobada permitiría, según sus proponentes, garantizar una mayor estabilidad en los dispositivos policiales y mejorar las condiciones laborales de los agentes destinados en la zona, facilitando así una respuesta más efectiva al desafío que plantean las organizaciones criminales.