Servicios mínimos este viernes como un festivo por la huelga en Pediatría y Medicina de Familia

La huelga en Atención Primaria afecta este viernes a los servicios de Pediatría y Medicina de Familia en toda Andalucía, con servicios mínimos equivalentes a los de un día festivo. La Consejería de Salud y Consumo de la Junta andaluza ha publicado una orden especificando que la asistencia sanitaria mantendrá la actividad propia de un domingo, garantizando la atención urgente y los cuidados críticos durante la jornada de paro.

100% de servicios de un festivo

Según detalla el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), se garantizará el 100% de los servicios que habitualmente se prestan en festivos, incluyendo todas las pruebas diagnósticas urgentes. La orden también establece que deberá asegurarse el tratamiento a pacientes con procesos que requieran asistencia inmediata, como radioterapia, quimioterapia, diálisis y hemodinámica, para mantener la continuidad asistencial. En cuanto a los Médicos Internos Residentes (MIR), no se han establecido servicios mínimos específicos debido a las características particulares de su relación laboral.

La convocatoria del Sindicato de Médicos de Atención Primaria (SMP) abarca desde las 00:00 hasta las 23:59 horas de hoy, y afecta tanto a Médicos de Familia como a Pediatras de Atención Primaria y Servicios de Urgencias Extrahospitalarias. También incluye al personal MIR de estas especialidades que esté desempeñando funciones en centros de salud o ámbito hospitalario. En el caso específico de las emergencias sanitarias del 061, los servicios establecidos son igualmente los propios de un día festivo, garantizando la atención de situaciones críticas.