Los sueldos de más de 30.000 euros tiran de la recaudación de la Junta de Andalucía

La consejera de Hacienda, Carolina España, en el acto de entrega del proyecto de ley del Presupuesto andaluz para 2026 en el Parlamento.

Las arcas públicas andaluzas tienen previsto recaudar 25.826 millones de euros en ingresos tributarios el próximo año 2026, un 10,2% más que en el año precedente, lo que supone 2.393 millones de euros netos. Así consta en el Presupuesto de la Junta que ya se ha empezado a debatir en el Parlamento.

El aumento en los impuestos que pagan los andaluces se debe a una subida importante en el de la renta (IRPF), que va a ingresar mil millones de euros más en el próximo año. ¿Y quién los va a pagar? Los andaluces que ganan más de 30.000 euros anuales y los aproximadamente doscientos mil contribuyentes nuevos que la Junta prevé que va a tener en el próximo año. O eso es lo que dicen las fuentes oficiales del Gobierno andaluz.

Según las cuentas públicas de la administración, el aumento de los ingresos en la renta se produce a pesar de la última bajada de impuestos anunciada por el Ejecutivo de Moreno que va a suponer una reducción de 63 millones de euros. Son las bonificaciones por los gastos veterinarios de las mascotas, la práctica del deporte, la alimentación a las personas celíacas y las bonificaciones a la compra o alquiler de vivienda para jóvenes y mayores.

Los pisos y las hipotecas

También sube la recaudación de otros impuestos, como el de Actos Jurídicos Documentados cuya cuantía total será de unos 90 millones de euros más que el año anterior (un 4%), y el Impuesto de Patrimonio que va a ingresar 34 millones de euros más en 2026. En total, ambos supondrán unos ingresos de 2.345 millones de euros. Desde la Consejería de Hacienda entienden ambos tributos, que han crecido mucho en los dos años anteriores, se van a estancar por la moderación del mercado inmobiliario y la firma de nuevas hipotecas, que son la principal fuente de ingresos de estos impuestos.

A esto hay que sumar el incremento de la recaudación en el canon autonómico del agua que ingresará 166 millones de euros más el próximo año.

El secretario general de Hacienda de la Junta, Manuel Vázquez, defiende que estas cuentas se deben a que la "política económica funciona porque logramos que suban los ingresos tributarios sin aumentar los impuestos". Según su argumento, la bajada nominal de los impuestos (es decir lo que paga cada uno de los contribuyentes) supone un incremento de la recaudación porque hay más contribuyentes debido también a una mejora de la economía.

Hay un dato objetivo. Andalucía contará el próximo año con 4,5 millones de contribuyentes lo que el Gobierno de Juanma Moreno considera un éxito de la comunidad autónoma. Desde 2018 hasta ahora, en Andalucía hay un millón más de contribuyentes.

A la aportación directa de los ciudadanos hay que sumar los impuestos indirectos. Así por la liquidación del IVA que pagan todos los andaluces, la Hacienda pública va a recaudar 8.800 millones de euros Como dato curioso, los impuestos al juego van a suponer 168 millones de euros. Cantidades que van sumando fondos en la Agencia Tributaria de Andalucía.

La economía

Es evidente que la bonanza económica que vive toda España, como la mayor parte de la zona Euro, tiene un impacto directo en los ingresos de la administración autonómica. Según consta en el Presupuesto, Andalucía crecerá en torno a un 2% el próximo año, siguiendo una línea ascendente desde 2023.

Y eso se nota en empleo, que es la principal variable que afecta a los ingresos por impuestos de la Junta. Es evidente, más andaluces cobran un sueldo, más contribuyen con sus impuestos. En el año 2024, la tasa de paro en Andalucía era del 16,5%; en el año que ahora está terminando, esa tasa bajó al 15% y la previsión de la Consejería de Hacienda es que en 2026 se reduzca hasta el 13,9% de la población. Eso significa, en términos absolutos, que habrá 3.360.003 andaluces trabajando.

Los otros impuestos: a la cerveza y al tabaco

Las arcas de la Junta se nutren también de muchos impuestos indirectos que gravan determinados productos y que también sirven para financiar los servicios públicos. Así ocurre con el impuesto a la cerveza, que en 2026 va a suponer 35,5 millones de euros de ingresos. O el del alcohol y bebidas derivadas que rozan los 85,9 millones de euros de ingresos. Aunque los más elevados son los impuestos al tabaco. Sus ingresos ascenderán a 760,4 millones de euros para las arcas públicas. También resulta relevante destacar que los impuestos ecológicos que impone la Junta, como los de vertidos o emisión de gases, suponen 110,5 millones de euros. Por cierto, que el impuesto a las bolsas de plástico lleva a las arcas públicas 107.291 euros.