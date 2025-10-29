Sumar elige como candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía a Esperanza Gómez

La nueva candidata para la presidencia de la Junta por Sumar, Esperanza Gómez, en una reciente comparecencia en el Parlamento.

La parlamentaria de Por Andalucía Esperanza Gómez ha sido designada candidata de Movimiento Sumar a la Presidencia de la Junta de Andalucía de cara a las elecciones autonómicas del próximo año después de obtener el 87% de los votos en las primarias abiertas por el partido.

Movimiento Sumar ha anunciado este miércoles en un comunicado recogido por Efe los resultados de las primarias que comenzaron el pasado día 21, en las que ha resultado elegida candidata Gómez, quien será el nombre que ponga en liza la formación en la Mesa de Partidos de la coalición Por Andalucía, que ya se ha registrado como coalición en el Ministerio del Interior de cara a los comicios andaluces.

Gómez, profesora titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, ha detallado que entre sus principales líneas de batalla de cara a esos comicios será la escuela pública inclusiva, unos servicios sanitarios de calidad y a disposición de toda la ciudadanía y un Estado al servicio de la mayoría.

"Toca trabajar mucho, ahora también como candidata de Movimiento Sumar Andalucía a la Presidencia de la Junta, para que esa mayoría se refleje en las urnas", ha asegurado la parlamentaria. La candidata de Sumar ha agradecido a la militancia "por su implicación y la alta participación en estas primarias".

El nombre de Esperanza Gómez como candidata de Sumar se une al de Ernesto Alba como el cabeza de serie que planteará Izquierda Unida, partido que también forma parte de la coalición Por Andalucía, y al de José Antonio Jiménez, el nombre que ha puesto sobre la mesa Iniciativa del Pueblo Andaluz. Verdes-Equo también concurrirá a las elecciones en esta coalición.

Por Andalucía contó con el apoyo externo de Podemos y Alianza Verde en las elecciones de 2022, si bien en esta ocasión la formación morada no ha confirmado todavía si concurrirá en solitario o volverá a reeditar la confluencia con otros partidos de izquierda.