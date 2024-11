Susana Díaz asistirá al 41º Congreso Federal porque "el momento es muy duro"

La ex presidenta de la Junta Susana Díaz asistirá como invitada al 41º Congreso Federal del PSOE, que comienza este viernes en Sevilla. En una declaración en el programa de Antena 3 donde participa, ha argumentado su presencia "porque el momento es muy duro". Los socialistas celebran este fin de semana su cónclave en un contexto judicial complicado para varios miembros de la Ejecutiva federal.

Díaz ha sostenido que la invitación procede de la dirección federal, no de la regional andaluza, aunque eso no supone ningún desaire a la ex presidenta, ya que la organización del Congreso Federal corresponde, en exclusiva, a Ferraz. Desde la dirección federal se había explicado a este medio que habían cursado invitaciones por carta al ex presidente Felipe González y al ex vicepresidente Alfonso Guerra. A los ex presidentes de la Junta se les comunicó la invitación por correo electrónico.

En una entrevista publicada este domingo, Felipe González aseguró que había recibido la carta, aunque había llegado a "destiempo". González no irá porque se encuentra en esos días en un viaje programado con antelación a México y Colombia.

Susana Díaz también acudió al pasado Congreso Federal, el que se celebró en Valencia en 2021. En aquella ocasión también fue invtada por el secretario general, Pedro Sánchez.