Susana Díaz explica por qué votará al PSOE pese a sus "dudas" sobre la ley de amnistía y se distancia de Felipe González

La senadora del PSOE y ex presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha admitido este jueves que "siempre" ha tenido "dudas" sobre la ley de amnistía, que acaba de recibir el aval de la mayoría del Tribunal Constitucional (TC), pero ha marcado distancias con la amenaza del expresidente del Gobierno Felipe González de no votar al PSOE ni a ningún partido que haya aprobado una norma que considera una "barrabasada" y una "vergüenza" para cualquier demócrata.

"Yo voy a votar al PSOE siempre porque lo llevo en el alma. Distingo el PSOE de sus dirigentes porque los dirigentes pasan y el PSOE sigue. Por eso tenemos 150 años de historia. Para mí el PSOE está por encima de quien lo dirija en cada momento", ha asegurado durante su participación en una tertulia con la ex ministra Celia Villalobos en Onda Cero.

Preguntada por el anuncio de González de no volver a votar al PSOE por haber aprobado la ley de amnistía, Díaz ha comentado que escucha siempre al expresidente "hasta cuando me riñe, imagina el nivel de admiración que le tengo", pero ha preferido no comentar esta reflexión en concreto.

Sobre la ley de amnistía, la senadora socialista ha señalado que, "por encima" de las "dudas que siempre" ha tenido, "entendía mejor los indultos" y ha señalado que "con el tiempo veremos el resultado de la amnistía, si al final su resultado es positivo o no". "Pero por encima de todo eso, soy muy respetuosa con el TC, con el actual y con los anteriores, porque además cuestionarlo supondría poner en jaque a la propia democracia cuando ya hay demasiada gente tiroteándola", ha añadido Díaz.

Sobre la decisión adoptada por mayoría en el TC, la ex presidenta de la Junta de Andalucía ha valorado que en la resolución "queda acotado hasta el año 2023, lo que es una garantía de que en el futuro comportamientos de ese tipo no se repitieran, que es una de las cosas que a mí me preocupan".

También ha destacado que el TC "no entra a valorar" el delito de malversación, "que va mucho más allá del sentido de la propia Ley de Amnistía porque ahí sí estamos hablando de enriquecimiento o apropiación indebida", y que habrá que esperar al "recorrido" que tenga la norma en el Tribunal Europeo. "Intento ser prudente porque creo que a esto todavía le queda mucho recorrido", ha añadido.

En su opinión, si la ley de amnistía "hubiese sido fruto de un gran acuerdo entre la inmensa mayoría de los partidos, incluyendo a los dos mayoritarios, seguramente la controversia habría sido menor y la capacidad de rechazo también". "Ojalá veamos en un horizonte próximo que entre todos saquemos al Poder Judicial del manoseo que estamos llevando a cabo los partidos en este país, a mí me da ciertos escalofríos", ha concluido.