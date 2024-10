Teresa Rodríguez, sobre el caso Errejón: "El patriarcado pone dentro de todo hombre un violador"

La portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha reclamado este viernes un "nunca más" y que "no dejemos pasar ni una" a raíz de la dimisión de Iñigo Errejón como diputado de Sumar en el Congreso y su marcha de la política, relacionada con denuncias de acoso sexual que han salido a la luz.

En un hilo publicado en su cuenta personal en la red social X, Rodríguez ha sostenido que "no sirven excusas" y ha reclamado "asumir la responsabilidad y hacerse cargo del daño causado, especialmente, los cargos de representación y proyección pública".

Ha instado a "buscar estrategias de reparación individual y colectiva y de garantía de no repetición", antes de reclamar "prevención, educación" y "un cambio de las políticas que amparan las desigualdades".

La portavoz de Adelante Andalucía ha pedido no contemplar este episodio como "un caso aislado o de organizaciones concretas", por cuanto ha sostenido que "esto ocurre en todos los espacios y en todas las organizaciones", de las que no ha eximido a "los supuestos espacios seguros".

"Ser de izquierda no exime de ser machista", ha indicado en este sentido, mientras que ha considerado que "la clave está en no mirar para otro lado" y que el feminismo "es un trabajo de cada día".

Quien fuera integrante de Podemos y abanderada en su seno de la corriente Anticapitalistas de Andalucía, ha apuntado que "el patriarcado pone dentro de todo hombre un violador", una circunstancia que "no exime de culpa a ninguno de ellos", aunque ha considerado en este sentido que "hay quien se lo reconoce y quien no, quien se lo trabaja y quien no".

Ha reclamado que "el silencio y la complicidad se rompan en todos los casos", mientras ha apuntado que "gracias al movimiento feminista, ya no estamos solas".

"Todas merecemos ser escuchadas", ha demandado Rodríguez, quien ha expresado "solidaridad con todas las mujeres agredidas", por parte de quien fue cabeza de lista de Adelante Andalucía a las elecciones al Parlamento de Andalucía de junio de 2022, a cuya acta renunció en diciembre de ese año para regresar a su plaza de profesora en un Instituto de Educación Secundaria de Puerto Real (Cádiz).