Los tres presidentes de la Junta aplauden a su consejera María Jesús Montero

María Jesús Montero es la única persona que ha pertenecido, como consejera, a los gobiernos de tres presidentes de la Junta de Andalucía. Manuel Chaves, con quien comenzó siendo viceconsejera de Salud en 2002 y, más tarde, titular del departamento; José Antonio Griñán, con quien dirigió Salud y Hacienda, y Susana Díaz, hasta junio de 2018. Los tres coinciden en que la vicepresidenta del Gobierno es la mejor opción actual para el PSOE de Andalucía.

Este diario ha hablado con estos tres ex presidentes para valorar la candidatura de Montero para dirigir un partido al que tardó en afiliarse y del que, finalmente, ha sido su número dos a nivel federal. Procedente de los grupos cristianos de izquierda, el primer consejero con el que una joven Montero tuvo relación fue, sin embargo, el titular de Educación de mediados de los años ochenta, el socialista Antonio Pascual, y es que la actual vicepresidenta fue en sus tiempos de instituto la representante de la coordinadora de estudiantes de Sevilla que negoció con la Junta durante las potentes revueltas de la enseñanza secundaria de aquellos años.

Antonio Pascual la recuerda como una joven muy combativa, "simpática", con la que, sin embargo, negoció un buen acuerdo que pasaba por un aumento presupuestario para lo que entonces era el ciclo de BUP y COU. No sería hasta 2009 cuando se afilió al PSOE, cuando ya llevaba algunos años como consejera de Salud.

Manuel Chaves: "Creo que el partido y Pedro Sánchez han acertado, Montero le creará problemas a Moreno Bonilla"

Manuel Chaves recuerda de este modo sus inicios como viceconsejera de Salud: "Paco Vallejo fue el gran mentor de María Jesús Montero, yo la conocí cuando ella estaba en el SAS, un cargo bastante importante por el presupuesto que manejaba, y por eso trataba con ella como presidente, apreciaba su perfil técnico". "Además de por el asunto presupuestario -sigue-, recuerdo que me mantuvo muy informado del desarrollo de la Ley de Ciudados Paliativos, que fue una ley pionera en España y de la que ha venido en cierta manera la que regula la eutanasia".

Susana Díaz, José Antonio Griñán y Manuel Chaves / José Ángel García

Chaves siempre la apreció como un valor técnico de sus gobiernos, aunque admite y lamenta no "haberme dado cuenta de su valor político" en aquellos años. Cuando el ex presidente comenzó a rumiar su marcha de la Junta, Montero nunca estuvo entre las posibles sucesoras; probablemente, por esa condición de persona no implicada en las entrañas del partido.

Sin embargo, Chaves explica: "Siempre la he defendido como la mejor candidata para dirigir el PSOE de Andalucía, lo que no sabía era que estaba en condiciones de serlo, pero la defendí aquí y en Madrid". Este periodista puede atestiguar que, en efecto, hace ya dos años Chaves no tenía ninguna duda sobre Montero. "Se ha barajado la fórmula de la doble solución, que otra persona llevase el partido a la espera de que llegasen las elecciones para presentar a María Jesús, y siempre lo dije, sí se puede, las dos funciones a la vez". añade.

Griñán: "Montero levanta, las otras primarias en las que se enfrentó un anterior susanista a Susana fueron un despropósito"

Desde que fue amparado por el Tribunal Constitucional en lo que ha supuesto el derribo de la causa principal del caso ERE, Manuel Chaves ha vuelto a participar en actos del PSOE. "Creo, sinceramente, que el partido y Pedro Sánchez han acertado, María Jesús Montero le creará problemas a Moreno Bonilla", expresa.

Aún alejado de la política está el ex presidente José Antonio Griñan, dedicado al tratamiento de un tumor que le fue detectado hace dos años. "La política no es ahora mi principal preocupación -explica Griñán-, no estoy en el partido, pero sí he notado que en mis paseos matutinos hay gente que me para, son personas con las que habitualmente me cruzo y ahora veo más amabilidad en ellas, lo vengo notando desde que se ha hecho público lo de María Jesús".

"Ella levanta -sostiene de modo tajante Griñán-, lo que hay que ver ahora es si esto es un efecto champán, que se da con este tipo de nombramientos, o es permanente, pero yo veo a la gente contenta. Hay que tener en cuenta que las primarias anteriores, que de por sí son el peor invento del partido, y yo lo dije cuando era presidente, fueron un disparate, porque se enfrentó un anterior susanista con la propia Susana".

"Yo la conocí de antes, cuando formaba parte de los grupos de cristianos de base, y por José Antonio Cuello, el padre de los internistas andaluces, que es muy amigo mío y de Montero", continúa. "No sé si María Jesús -indica- sigue formando parte del grupo de socialistas cristianos, donde estaba Ramón Jaúregui y Rosa Aguilar, que es un grupo muy interesante para estos tiempos en los que es tan importante reconciliarse con la piedad y en los que prima acabar con el contario, y lo digo yo que lo he sufrido".

Griñán adelanta que uno de los retos de Montero es romper con "el discurso hegemónico" que ha conseguido imprimir la estrategia del PP, en "el que sólo se habla de Pedro Sánchez": "Necesita una persona muy suya, casi ella, en el Parlamento, y otra en el partido, como número dos, pero sobre todo romper con ese discurso, todo es Sánchez, aunque la sanidad en Andalucía esté hoy peor que nunca".

Susana Díaz sí permanece en activo, es senadora y participa en varios programas de cadenas nacionales de televisión. "Con ella tengo un lazo que va más allá de la política -indica la ex presidenta-, me llamó para anunciarme su candidatura, me entere por ella". "Lo he dicho días atrás -sigue-, es una mujer valiosa que ha hecho una apuesta muy generosa, la vamos a ayudar pero no sería justo hacer recaer sobre ella toda la responsabilidad, el PSOE de Andalucía debe contar con todos, es una tarea que incumbe a todo el partido".

María Jesús Montero explicó el fin de semana pasado en este diario que iba a contar con las personas que han dado el apoyo a Susana Díaz en estos momentos. La ex presidenta de la Junta subraya que el PSOE debe recuperar "su relevancia social y su identidad andaluza", dos aspectos en los que Juanma Moreno viene trabajando desde que se convirtió en líder del Gobierno andaluz.