Los tumores causan el 42% de las muertes de andaluces entre 15 y 64 años

Los tumores causaron en el cuarto trimestre de 2024 el mayor número de defunciones en Andalucía en el grupo de edad que va desde los 15 y los 64 años, un 42%, con un aumento del 1,8% respecto al mismo trimestre del año anterior.

Según los datos publicados este viernes por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) y recogidos por Efe, 1.118 personas de este grupo de edad murieron a causa de tumores en la región. Fueron los tumores la primera causa de muerte entre las mujeres (53%) y entre los hombres (36%).

Las Estadísticas de Defunciones por Causas de Andalucía (EDCA) elaboradas por el IECA indican que en el cuarto trimestre de 2024 se produjeron en Andalucía 8.396 defunciones, un 0,7% menos que en el mismo trimestre del año anterior. Las defunciones de hombres disminuyeron un 1,7% y las de mujeres aumentaron en un 0,3%.

Por grandes grupos de edad, la mayor parte de las defunciones (84% del total) correspondieron a las personas de 65 y más años, el 15% a las de 15 a 64 años, y el 0,4% a los menores de 15 años.

Entre los más mayores, las enfermedades del sistema circulatorio fueron las causantes del mayor número de defunciones, 4.513, lo que representa un 29% del total. Las enfermedades del sistema circulatorio siguen siendo la principal causa de la muerte de los andaluces sin desgajar el análisis por edades. El segundo grupo de causas lo constituyeron los tumores 3.748 (24%) y el tercero las las enfermedades del sistema respiratorio, 1.687 (11%).

En el grupo de entre 15 y 64 años, después de los tumores, la segunda causa de muertes fueron las enfermedades del sistema circulatorio (21%) un 8% más que el mismo trimestre de 2023.