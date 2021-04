Marín anuncia que el turismo será declarado sector estratégico en Andalucía

El vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha anunciado este lunes que el turismo será declarado "sector estratégico" por parte del gobierno regional.

Marín, que ha participado en la inauguración del Salón de Innovación y Hostelería H&T en Málaga, ha asegurado que "no se puede mirar a otro lado" cuando el sector turístico genera más del 13 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) en Andalucía y que permitirá avanzar "mucho más" en "circunstancias especiales".

Ha declarado que esta decisión permitirá aplicar "determinadas medidas excepcionales" en materia fiscal, rebaja de impuestos, medidas al sector o la ampliación de la edificabilidad de entre un 15 y 20 por ciento de los espacios hoteleros en los centros históricos de las ciudades.

Respecto a esta última medida, la modificación del decreto de clasificación hotelera por puntos fue solicitada por los empresarios que poseen una capacidad "muy limitada" en sus espacios, ha señalado Marín, que añade que este cambio facilita que los ayuntamientos tengan seguridad jurídica para otorgar licencias urbanísticas para esas ampliaciones.

Marín, además, ha reivindicado que el turismo debería ser declarado sector estratégico "también a nivel nacional", pero está "muy denostado" por un Gobierno central que "no cree en ello", ya que no ha recibido "ni una sola ayuda directa" e insiste en que no hay sectores que generan tal contribución al PIB español.

Sobre el Salón H&T, Marín ha señalado que este es un encuentro para "seguir avanzando" en "muchas ideas y proyectos de futuro" y recuerda que "estamos en el camino al progreso", que "pasa por la innovación" en la hostelería.

"No tenemos que innovar por la covid, sino en la era postcovid", ha manifestado el vicepresidente de la Junta, que reitera que este evento es necesario para "recargarse de moral" y es "la mejor cita de este sector del sur de Europa".

El presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, también ha intervenido en la inauguración y ha señalado que el Ejecutivo central "no ha tomado en serio" la apuesta por la recuperación económica de este sector, del que viven 117.000 familias y 14.000 empresas en Málaga, ha señalado.

"No tenemos que innovar por la covid, sino en la era postcovid"

"Estamos muy ilusionados por lo que pueda pasar este verano y para 2022 vamos a tener un crecimiento importantísimo", ha añadido Salado, que ha recordado que Andalucía es "el mismo destino de siempre", es decir, "de calidad" y ha reconocido que han de "adaptar los productos a las necesidades que tienen los turistas".

Entre los días 26 y 28 de abril, más de 120 expertos abordan la gastronomía, los retos de la hostelería en la era digital, el papel del turismo en el desarrollo socioeconómico o las perspectivas del sector hotelero, entre otros temas de actualidad, en este Salón de Innovación en Hostelería H&T en el Palacio de Congresos de Málaga.