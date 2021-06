Cómo pedir cita para la vacuna del Covid en Andalucía con la app de Salud Responde

Andalucía amplía los grupos de edad que pueden pedir cita para recibir la vacuna contra la Covid. La Consejería de Salud y Familias tiene habilitados varios canales a través de los que solicitar la autocita para la vacunación. Uno de estos canales es la aplicación Salud Responde a través de la que se puede solicitar cita para recibir la primera dosis contra el coronavirus.

Todas las personas nacidas en 1976 y años anteriores ya pueden vacunarse de Covid-19 en Andalucía. Los únicos requisitos son cumplir los criterios de edad y estar de alta en la base de datos de usuarios del Servicio Andaluz de Salud.

Para pedir cita de vacunación existen tres opciones: A través de ClicSalud+, a través del teléfono de Salud Responde (955 54 50 60) y a través de la APP de Salud Responde, tanto para Android como para iOS.

Pedir cita con la app de Salud Responde

Descárgate la app 'Salud Responde' y pide cita para vacunarte de Covid-19

Una vez descargada introduce tus datos personales para poder comenzar a utilizarla, con tu tarjeta sanitaria, año de nacimiento y documento de identidad.

Ve al calendario y elige una de las fechas y horas libres que aparezcan para reservar cita y te asignarán directamente ese momento histórico para seguir avanzado en este lucha Mundial que estamos viviendo contra la pandemia.

Aspectos importantes a tener en cuenta

Las citas se ofertan de acuerdo con las vacunas disponibles, por lo que se mostrarán progresivamente. Sólo se puede solicitar cita para la primera dosis de vacuna. En caso de que te asignen las citas para las dos dosis, no debe modificar las fechas de las citas, ya que puede alterar el intervalo entre administraciones de las dosis. Si le surge algún problema inasumible, debes contactar con tu centro de salud.

En este momento solo las personas de los grupos de edad indicados pueden pedir cita. Además de poder obtener cita a través de los canales habituales de citación, las personas nacidas en 1966 y años anteriores que no han sido citadas pueden llamar a los teléfonos habilitados para la captación de personas no vacunadas. Puede localizar los teléfonos por provincia aquí.

¿En qué casos una persona no puede pedir cita?

La llegada de millones de vacunas a España ha aumentado el ritmo de vacunación y cada día se abre una nueva fecha de asignación de edad para recibir la vacuna. Esto hace que miles de personas estén pendientes de la aplicación para ver si el sistema le admite pedir una cita. Sin embargo, el resultado no siempre es positivo. ¿En qué casos una persona no puede pedir cita y nos encontramos con el ya reconocido 'No cumple los criterios actuales para solicitar cita de 'Vacunación COVID-19'.