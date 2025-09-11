Encuentran una veintena de aves muertas junto al Guadalquivir a su paso por Córdoba

Una cigüeña camina por la Judería de Córdoba, en una foto de archivo.

Una veintena de aves han aparecido muertas este jueves junto al río Guadalquivir a su paso por la capital de Córdoba y técnicos de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ya se han desplazado hasta la zona para recoger los restos y analizar si se debe a la presencia de la gripe aviar en la zona.

Un vecino que transitaba por el lugar ha dado la alerta a las autoridades y fuentes de la administración regional han informado a Efe de que los agentes de Medio Ambiente y técnicos de la agencia Amaya han recogido los cadáveres de las aves, que se enviarán al Centro de Análisis y Diagnóstico de Málaga para concretar si las muertes se deben a la gripe aviar.

Los cadáveres de las aves muertas pertenecen a varias cigüeñas blancas, así como ejemplares garcillas, palomas y milanos negros.

Tras acordonar la zona, agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil también se han desplazado para investigar lo ocurrido y tratar de determinar si la gripe aviar es la responsable de las muertes, una enfermedad que ya se ha localizado en zonas de Sevilla y Huelva.

Este hallazgo se ha producido el mismo día en que la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, se haya referido a la presencia de la gripe aviar en Doñana, tras la confirmación de tres focos, asegurando que "lo importante es ver cómo los protocolos funcionan".

A preguntas de los periodistas en Aracena (Huelva), García ha querido, por ese motivo, transmitir un mensaje de tranquilidad y, además, dejar claro que desde la Junta se sigue tratabajando.

"Cuando recibimos de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la confirmación de tres focos en Doñana activamos el protocolo en el nivel dos, lo que supone aumentar el nivel de vigilancia y de control para evitar daños mayores", ha dicho.

Y a partir de ahí, ha apuntado, "seguimos trabajando, seguimos analizando y enviando muestras cuando es necesario, tanto al laboratorio de Málaga como al laboratorio del Ministerio".

La consejera ha apuntado que "no es la primera vez que tenemos gripe aviar en Doñana. Ya hemos tenido con anterioridad y lo más importante es dar tranquilidad a la población y saber que los protocolos se ponen en marcha y funcionan; al final lo importante es ese control mayor y vigilancia".