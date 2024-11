El veto del PP a Teresa Ribera pone a Juanma Moreno en un aprieto

La habilidad de Juanma Moreno para mantener una postura independiente de la dirección del PP sin abrir por ello un frente contra Feijóo no es infalible. Hasta este lunes, el presidente andaluz había esquivado la polémica pero en su rueda de prensa en Bakú (Acerbaiyán) donde precisamente se hablaba de políticas climáticas no pudo evitar que le preguntasen por su postura sobre el veto del PP a la vicepresidenta Teresa Ribera como comisaria de la UE.

El presidente de la Junta exhibe lo que denomina “vía andaluza” que pasa por poner por delante de intereses partidarios los de los andaluces, llegando a acuerdos con todas las fuerzas políticas y empezando por el Gobierno central. Él confronta con Pedro Sánchez...al tiempo que agradece a todas las estructuras del Estado su colaboración en la gestión de la DANA en Andalucía. Y considera el Acuerdo por Doñana que firmó con Teresa Ribera hace casi un año como uno de sus mayores logros políticos al frente de la Junta: resolvió un problema que llevaba enquistado años. Desde entonces, ambos han mostrado respeto mutuo e incluso cordialidad en las ocasiones en las que han coincidido.

Pero el PP nacional ha elegido proteger al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, culpando precisamente a Teresa Ribera de lo que sucedió en Valencia. Y este lunes, claro, Moreno no sabía dónde meterse. “Yo no estoy en la dirección nacional ni formo parte de su estrategia”, decía al tiempo que le parecía “razonable” que el PP “exija el máximo nivel a una futura comisaria que va a tener importante responsabilidad en el ámbito europeo”. "Yo no estoy en la comisión de idoneidad para elegir a los comisarios, no sé lo que están preguntando", insistía.

Manifiestamente incómodo, Juanma Moreno recurría a lugares comunes para tratar de salir del atolladero. “Lo que se está pidiendo es transparencia y eso es oportuno”, decía.

Y mientras, el líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, crecido tras el progreso de su querella en los tribunales por los contratos de emergencia del SAS, no perdía la ocasión. “Apoyar las maniobras de su partido --el PP-- en este asunto en Bruselas es impresentable y le descalifica”, le decía a Moreno en las redes sociales. Lo más curioso de todo es que a Andalucía problemente lo que más le interesa es que Teresa Ribera sea comisaria de la Competencia.