El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, encabeza en el Palacio de San Telmo el acto institucional de toma de posesión de los nuevos consejeros de su Ejecutivo, Antonio Sanz y Carolina España, tras la reciente reestructuración del Gobierno andaluz.

El nombramiento de ambos se produce después de la dimisión de Rocío Hernández Soto como consejera de Salud y Consumo, un relevo que ha obligado a redistribuir competencias clave dentro del Consejo de Gobierno.

En este nuevo esquema, Antonio Sanz, hasta ahora titular de la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, asume también las competencias de Sanidad y Emergencias, concentrando bajo su responsabilidad áreas de gran peso político y operativo.

Por su parte, Carolina España amplía sus atribuciones en la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, que pasa a denominarse Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social. Con este cambio, el área incorpora las funciones relacionadas con la concertación y el entendimiento con los agentes sociales.

El acto se celebra en la sede del Gobierno andaluz y cuenta con la asistencia de diversos miembros del Consejo de Gobierno, altos cargos de la administración y representantes institucionales.