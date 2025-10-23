El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se somete este jueves a la sesión de control en el Parlamento andaluz en un contexto de crisis sanitaria derivada de los fallos detectados en los cribados del cáncer. El debate llega apenas un día después de que el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, defendiera su gestión ante los grupos parlamentarios.

Durante la sesión monográfica sobre Sanidad en Andalucía, Sanz expuso 16 propuestas destinadas a reforzar el Sistema Público de Salud, entre ellas la ampliación y estabilización de la plantilla del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y un plan de obras sanitarias en las ocho provincias. También anunció una renovación tecnológica con el objetivo de que el SAS dé un “salto cualitativo” en la atención a los ciudadanos. Sin embargo, el consejero no ofreció explicaciones concretas sobre la crisis del cribado del cáncer de mama, un asunto que ha generado una fuerte controversia política y social. Los grupos de la oposición reclaman responsabilidades y transparencia, mientras el Gobierno andaluz insiste en que se está trabajando para garantizar la fiabilidad del sistema. A lo largo de la jornada, Juanma Moreno responderá en el hemiciclo a las interpelaciones de los diferentes grupos parlamentarios, en un clima de máxima expectación.