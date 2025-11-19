El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, presentó este miércoles en Madrid su primer libro, Manual de convivencia. La vía andaluza. En esta obra, Moreno ofrece un relato muy personal en el que mezcló sus vivencias políticas con aspectos íntimos de su trayectoria, marcada por un hecho que durante años parecía improbable: su llegada a la Presidencia de la Junta.

Durante el acto de presentación, el dirigente andaluz estuvo acompañado por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y por el secretario general de la formación, Miguel Tellado.