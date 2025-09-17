Vox quiere entrar en el Gobierno si Juanma Moreno no logra una mayoría absoluta en Andalucía: "Esta vez no nos engañan como en 2018"

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, se ha abierto a formar parte del Gobierno andaluz si Juanma Moreno no logra amarrar una mayoría absoluta en las próximas elecciones autonómicas, que están prevista para junio de 2026, aunque el adelanto electoral también está en los cálculos del presidente de la Junta, aunque en todo caso sería de carácter "técnico", según fuentes de la Ejecutivo andaluz.

En declaraciones a Canal Sur Televisión, Gavira ha manifestado que Vox aspira a "cambiar y a transformar Andalucía" y para que ese "objetivo se cumpla tendremos que estar en los gobiernos y tendremos que hacer, evidentemente, esas propuestas que nosotros queremos traerle a los andaluces".

En cualquier caso, ha señalado que hay que esperar primero al resultado de las elecciones. El portavoz de Vox ha recalcado que estar fuera del Gobierno, a "nosotros en Andalucía lo que nos dice es que el Partido Popular te engaña". Ha recordado que así ocurrió cuando Vox apoyó al PP-A tras las elecciones autonómicas de 2018: "Fuimos engañados porque el PP-A no cumplió". Ha indicado que Vox ese "error" no lo va a volver a cometer.

"Nosotros somos gente seria, que lo que firmamos queremos que se lleve a cabo, y el Partido Popular lo que trata es de engañarnos", ha dicho. Gavira ha señalado que él no tiene "ninguna relación especial" con el PP-A "ni fluida ni de diálogo".

Gasto de menores

Por otro lado, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Ricardo López Olea, ha denunciado este miércoles el "despilfarro" del Gobierno andaluz en la inversión educativa en el coste que supone para la Junta de Andalucía cada menor extranjero no acompañado frente al que recibe un alumno andaluz.

López Olea ha señalado en rueda de prensa que mientras "un alumno andaluz recibe 500 euros al mes" el Gobierno andaluz se gasta "4.500 euros al mes en cada Mena", según una nota de este partido. Ha asegurado que la inversión pública en educación para un andaluz es de "6.002 euros al año" frente a "54.000 euros que supone un Mena", quien se ha remitido a datos del propio Ministerio de Educación. "La comparación habla por sí misma, nueve veces más dinero para un inmigrante ilegal que para el hijo de una familia andaluza", ha subrayado.

El portavoz adjunto de Vox se ha preguntado en voz alta si "¿es razonable que los hijos de los andaluces, que son el futuro de nuestra tierra, reciban una inversión nueve veces menor que la que se destina a los inmigrantes?", antes de apuntar que para Vox "no es justo, no es solidaridad, es una injusticia monumental".

"Corazón blandengue"

Ha acusado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de que "tiene el corazón blandengue y coloca por delante a los venidos de fuera ilegalmente, mientras abandona a los propios". El portavoz adjunto ha recalcado que "esta es la política que está desarrollando el Gobierno andaluz de Moreno Bonilla", es decir, "multas, recortes, abandono para las familias andaluzas" contrastan con "millones de euros para sostener a los Mena".

"Esto lo tienen que saber los andaluces", ha sentenciado López Olea, antes de reclamar que "los impuestos de los andaluces deben ir destinados primero a atender a los andaluces y a los nuestros".

Ha asegurado que hay que "cerrar el grifo del despilfarro y acabar con el negocio de las ONG, e instituir programas eficaces de repatriación para que esos menores regresen a sus países con sus familias, que es donde tienen que estar".

El portavoz adjunto ha afirmado que "se acabó el pagar nueve veces más por un ilegal que por el futuro de nuestra tierra, los andaluces primero, primero los nuestros".

Ha afirmado que actualmente "en Andalucía hay 2.611 menas y está previsto que lleguen 677 más, lo que hará un total de 3.292" y ha explicado que "si cada uno cuesta 54.000 euros al año, estamos hablando de 178 millones de euros anuales" y ha apuntado que "con ese dinero Andalucía podría afrontar y vivir una auténtica revolución educativa", en cambio, "se lo gasta en mantener el efecto llamada y en engordar el negocio de algunas ONGs y mafias que viven de la industria deleznable del tráfico de seres humanos".

A este respecto, el portavoz adjunto ha remarcado "la magnitud del despilfarro puede resultar escandalosa cuando cogemos la calculadora y nos ponemos a hacer números".

López Olea ha enumerado lo que podría hacerse en educación con esos recursos "contratar miles de profesores y especialistas de apoyo para atender al alumnado con necesidades educativas especiales, bajar la ratio de las aulas más saturadas, invertir en comedores escolares dignos y garantizar la gratuidad real de 0 a 3 años", así como "eliminar los barracones que aún existen en muchos colegios andaluces".

Con respecto a los barracones, el portavoz adjunto de Vox ha criticado que "Moreno Bonilla utilizó tanto cuando estaba en la oposición y que ha sido incapaz en seis años ya de eliminar". "Todo eso sería posible si tuviésemos gobernantes que mirasen primero por los nuestros, pero no los tenemos", ha denunciado.

López Olea ha criticado que "el PP prefiere mantener el mismo modelo que vino aplicando el PSOE durante décadas", antes de sostener que "el Partido Popular se ha dedicado a sacar brillo al cortijo andaluz socialista que hizo padecer a los andaluces durante años".