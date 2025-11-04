WWF alerta sobre el deslinde de Doñana a organismos internacionales

WWF ha puesto en alerta a tres importantes organismos internacionales sobre los potenciales impactos negativos que podría tener el reciente deslinde de Doñana aprobado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). La organización conservacionista ha remitido cartas oficiales a la Unesco, la Secretaría del Convenio de Ramsar y la Comisión Europea, manifestando su preocupación por una decisión que, según afirman, contradice evidencias científicas y representa una amenaza para la conservación de este espacio natural protegido.

El pasado 16 de octubre de 2025, el Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana votó casi por unanimidad una resolución que informaba negativamente sobre este deslinde. Las cartas enviadas por WWF España detallan que la reclasificación de la actual marisma pluvio-fluvial como marisma mareal carece de fundamento científico, una preocupación compartida por entidades como la Estación Biológica de Doñana (CSIC), la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la Junta de Andalucía y la dirección del propio Espacio Natural.

La organización ecologista sostiene que lo que el MITECO presenta como un mero trámite administrativo para clasificar estos suelos como propiedad del Estado, supone en realidad un cambio radical en la gestión de Doñana que podría ocasionar daños irreversibles en sus ecosistemas marismeños, incluyendo la emblemática Reserva Biológica de Doñana, uno de los espacios naturales más importantes de Europa.

Implicaciones del deslinde para el ecosistema de Doñana

Según la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el deslinde considera que dos tercios de la marisma de Doñana no constituye un humedal de agua dulce, como se ha entendido históricamente, sino una marisma mareal. Esta nueva clasificación implica que, bajo la Ley de Costas española, deberían eliminarse los supuestos obstáculos antrópicos que impiden su inundación natural por las mareas.

WWF España ha alertado que esta decisión administrativa obligaría a todas las administraciones competentes a actuar conforme a lo que indica la Ley de Costas y restaurar lo que ahora el MITECO ha declarado como marismas mareales. La organización advierte que esto significaría la desaparición práctica de los actuales humedales de agua dulce afectados por esta decisión, alterando dramáticamente un ecosistema que ha sido reconocido internacionalmente por su valor ecológico excepcional.

El deslinde, publicado recientemente, ha generado una ola de preocupación entre científicos y conservacionistas, quienes insisten en que existen numerosas evidencias científicas que demuestran el carácter de marisma de agua dulce de gran parte de Doñana, contradiciendo frontalmente los criterios establecidos por la Dirección General de Costas y el Mar del MITECO para esta reclasificación territorial.

Peticiones a los organismos internacionales

Ante la gravedad de la situación, WWF ha solicitado formalmente a la Unesco, el Convenio de Ramsar sobre Humedales y la Comisión Europea que intervengan y se dirijan directamente a la ministra para la Transición Ecológica. La organización solicita específicamente la suspensión inmediata del actual deslinde y que se elabore una nueva propuesta fundamentada en el mejor conocimiento científico y técnico disponible sobre Doñana.

Además, WWF pide que, previo a cualquier aprobación futura, se informe debidamente a estos organismos internacionales y se requiera el informe favorable del Consejo de Participación de Doñana, garantizando así un proceso transparente y basado en evidencias que proteja los valores naturales únicos de este espacio protegido.

Esta situación se produce en un momento especialmente delicado para Doñana, que en los últimos años ha enfrentado múltiples amenazas, desde la sobreexplotación de sus acuíferos hasta los efectos del cambio climático, pasando por presiones urbanísticas y agrícolas en su entorno. El Parque Nacional, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1994 y humedal de importancia internacional por el Convenio Ramsar, alberga una biodiversidad extraordinaria y constituye un punto crucial en las rutas migratorias de millones de aves entre Europa y África.

Doñana: valor ecológico y designaciones internacionales

El Parque Nacional de Doñana, situado en Andalucía, constituye uno de los espacios naturales más importantes de Europa y posee un valor ecológico incalculable. Con una superficie de más de 54.000 hectáreas, este ecosistema único combina marismas, dunas móviles, pinares y bosques mediterráneos que proporcionan hábitat a numerosas especies amenazadas, como el lince ibérico y el águila imperial.

La importancia internacional de Doñana ha sido reconocida con múltiples designaciones: fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1994, está incluido en la Red Natura 2000, es Reserva de la Biosfera desde 1980 y figura entre los humedales de importancia internacional amparados por el Convenio Ramsar desde 1982. Estas designaciones subrayan el compromiso internacional para la conservación de este espacio único, que actúa como punto crucial en las rutas migratorias de más de seis millones de aves acuáticas cada año.

A lo largo de las últimas décadas, Doñana ha enfrentado diversas presiones antrópicas que han puesto en riesgo sus valores naturales. La sobreexplotación del acuífero, principalmente para usos agrícolas, ha provocado un descenso alarmante de los niveles freáticos. El cambio climático está intensificando los períodos de sequía, mientras que la contaminación, el turismo masivo y las infraestructuras en su entorno representan amenazas adicionales para este frágil ecosistema.

¿Qué implica la declaración como dominio público marítimo-terrestre?

La declaración de un terreno como dominio público marítimo-terrestre, como pretende el deslinde del MITECO para gran parte de Doñana, conlleva importantes consecuencias legales y de gestión. Según la Ley 22/1988 de Costas, estos terrenos son bienes de dominio público estatal, inalienables, imprescriptibles e inembargables, lo que significa que pertenecen al Estado y no pueden ser objeto de propiedad privada.

Cuando un espacio natural como Doñana es clasificado bajo esta categoría, su gestión debe priorizar la conservación de sus características naturales como zona costera o mareal. Sin embargo, el problema surge cuando, como en este caso, existe un conflicto entre la clasificación administrativa y la realidad ecológica del espacio. Si las marismas de agua dulce de Doñana fueran gestionadas como marismas mareales, se alteraría fundamentalmente su funcionamiento ecológico.

Los expertos advierten que esta reclasificación podría llevar a intervenciones destinadas a restaurar la influencia mareal en zonas que actualmente funcionan como humedales de agua dulce, lo que alteraría drásticamente las condiciones que han permitido el desarrollo de hábitats únicos y el mantenimiento de poblaciones de especies protegidas que dependen específicamente de estos ecosistemas dulceacuícolas.