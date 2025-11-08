Desde mi experiencia: conclusiones

Juan Pablo García Pérez, miembro de la Comisión de Empleo de CEDOWN.

Las personas con Síndrome de Down (PSD) tienen en su mayoría capacidades para realizar determinadas actividades laborales y profesionales que merecen que la sociedad realice un esfuerzo para facilitarles un futuro adaptado a sus características personales.

Hablamos de sociedad, pero sería conveniente personalizar en sus componentes, ya que es frecuente pensar que deben ser las administraciones las que con su apoyo financiero mantengan a estas asociaciones, y en este punto sería bueno recordar la frase de John.F. Kennedy: “no preguntes qué puede hacer tu país por tí, sino que puedes hacer tú por tu país”.

Las personas con Síndrome de Down merecen oportunidades laborales adaptadas y dignas

Todo ello nos conduce a plantear el eterno problema de la financiación, ya que sin recursos sería impensable su supervivencia.

Deberían plantearse objetivos de captación de fondos desde una doble perspectiva:

1 - La búsqueda continuada de financiación externa a través de la captación de ayudas procedentes de instituciones públicas y privadas (subvenciones, donaciones, acuerdos de colaboración, etc).

2 - La implementación de sistemas de gestión internos que propicien la obtención de fondos con carácter recurrente a través de actividades realizadas por PSD, con el objetivo último de que algunos de ellos puedan aspirar a obtener puestos de trabajo en empresas dispuestas a colaborar, por la necesidad que tienen estas personas de integrarse en la sociedad demostrando así su potencial y su deseo de formar parte activa de la misma.