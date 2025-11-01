Desde mi experiencia

Mi primer contacto con una Persona con Síndrome de Down (PSD) fue allá por los primeros años del siglo, cuando un amigo me presentó a su hijo con el que tuve una agradable charla, mientras su padre realizaba otras gestiones, que me dejó una huella profunda. Sentí una mezcla de alegría al descubrir su espontaneidad y cercanía y una profunda admiración por su familia, por la forma serena y comprometida con la que afrontaban su realidad cotidiana.

“Las personas con Síndrome de Down tienen grandes capacidades”

Unos años más tarde tuve la ocasión de colaborar con CEDOWN en un grupo de trabajo compuesto por varios amigos de distintas procedencias profesionales con objeto de apoyar y crear proyectos para la asociación, que nos ayudó a conocer de primera mano la importante labor que realiza, los profesionales que para ella trabajan y a PSD con sus características, peculiaridades y capacidades. Uno de los momentos que más nos marcó fue en una de las reuniones con las familias. Ya estábamos terminando cuando llegó un joven con Síndrome de Down que forma parte de la asociación. Se acercó con una sonrisa franca y se despidió con naturalidad, pero antes de marcharse se dirigió a todos nosotros y comenzó a hablar de lo feliz que se sentía en Cedown, de lo mucho que le aportaba estar allí y de cómo le ayudaba a crecer como persona. Pero lo que realmente nos conmovió fue su petición: nos pidió que siguiéramos trabajando, que no dejáramos de luchar para que él y otros como él pudieran tener un empleo, como cualquier otra persona. Nos reclamaba con una sinceridad desarmante, que hiciéramos lo posible por abrirles caminos, y darles la oportunidad de demostrar lo que valen. En ese instante, se hizo el silencio, no por incomodidad, sino por respeto. Porque el joven con sus palabras nos recordó el verdadero sentido de lo que estábamos haciendo.

“La sociedad debe abrirles caminos y oportunidades laborales”

Quiero decir con esto que las PSD tienen en su mayoría capacidades para realizar determinadas actividades laborales y profesionales que merecen que la sociedad realice un esfuerzo para facilitarles un futuro adaptado a sus características personales. Hablamos de sociedad pero sería conveniente personalizar en sus componentes, ya que es frecuente pensar que deben ser las administraciones las que con su apoyo financiero mantengan a estas asociaciones, y en este punto sería bueno recordar la frase de John.F. Kennedy: “no preguntes qué puede hacer tu país por tí, sino que puedes hacer tú por tu país”