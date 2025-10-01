Feria del Libro de Jerez 2025
Programa de Actividades
Miércoles, 1 de octubre
17:30 horas
INAUGURACIÓN INSTITUCIONAL DE LA FERIA DE LIBRO.
18:00 horas
PRESENTACIÓN DEL LIBRO LA VACUNA CONTRA LA INSENSATEZ DE JOSÉ ANTONIO MARINA.
Presenta: Paco Reyero. Lugar: Sala Refectorio
18:00 – 20:00 horas
VISITA DE PERSONAJES DE ANIMACIÓN
18:30 horas
TALLER INFANTIL ´LA ESCRITURA A TRAVÉS DEL TIEMPO´.
Lugar: Galería Planta Alta.
19:00 horas
EL ARTE DE ILUSTRAR A CABALLERO BONALD: ´UN CABALLERO FLAMENCO LLAMANDO BONALD´.
Taller y presentación del proyecto de libro. Impartido por José Gil Valencia. Colabora la Fundación Caballero Bonald. Lugar: Sala De Profundis II.
19:00 horas
LA BIBLIOTECA MÁGICA.
Espectáculo de magia para el fomento de la lectura. Lugar: Sala Cerchas.
20:00 horas
PRESENTACIÓN DEL LIBRO VICTORIA (PREMIO PLANETA 2024) DE PALOMA SÁNCHEZ-GARNICA.
Presenta Arantxa Cala. Lugar: Sala Refectorio.
21:00 horas
CONCIERTO DE ANA CRISMAN TRÍO.
Homenaje a la poesía. Lugar: Patio exterior.
Jueves, 2 de octubre
11:00 y 12:00 horas
"EL CABALLERO DE ARGÓNIDA" (UN VIAJE POR LA INFANCIA DE JOSÉ MANUEL CABALLERO BONALD).
Por Teatro Estudio Jerez. Actividad concertada previamente con los centros educativos. Lugar: Refectorio.
11:30 horas
TALLER DE ENCUADERNACIÓN DIRIGIDO A NUESTROS MAYORES.
En coordinación con el área del Mayor. Lugar: Sala De Profundis II.
17:00 horas
PRESENTACIÓN DEL LIBRO MATAR A FERNANDO VII DE DAVID FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ.
Presenta Rafael Navas. Lugar: Sala De Profundis II.
18:00 horas
PRESENTACIÓN DEL LIBRO EL PLAN MAESTRO DE JAVIER SIERRA.
Presentado por Adrián Otero. Lugar: Sala Refectorio.
18:30 horas
TALLER DE ILUSTRACIÓN.
A cargo de Marina Armario. Lugar: Galería Planta Alta.
18:00 – 20:00 horas
VISITA DE PERSONAJES DE ANIMACIÓN.
19:00 horas
PRESENTACIÓN DEL LIBRO COCINA DE AQUÍ PARA GENTE DE HOY DE MIKEL LÓPEZ ITURRIAGA ´EL COMIDISTA´.
Presentado por Eugenio Camacho. Lugar: Sala De Profundis II.
19:00 horas
PEPE MAESTRO PRESENTA ´CUENTOS CLAUSTROFÓNICOS´.
Lugar: Patio exterior.
20:00 horas
PRESENTACION DEL LIBRO EL CAMBIO EN CIEN PALABRAS DE FERNANDO JÁUREGUI.
Presentado por Paco Reyero. Lugar: Sala Refectorio.
21.00 horas
LECTURA, CINE Y MÚSICA.
Concierto de la Banda Sinfónica de la Unión Musical Neojarillense. Lugar: Patio exterior.
Viernes, 3 de octubre
11:00 y 12:00 horas
“EL CABALLERO DE ARGÓNIDA” (Un viaje por la infancia de José Manuel Caballero Bonald).
Por Teatro Estudio Jerez. Actividad concertada previamente con los centros educativos. Lugar: Refectorio.
11.30 horas
TALLER DE ENCUADERNACIÓN DIRIGIDO A NUESTROS MAYORES.
En coordinación con el área del Mayor. Lugar: Sala De Profundis II.
13:00 horas
RECONOCIMIENTO A LAS MEJORES BIBLIOTECAS ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE JEREZ DE LA FRONTERA.
En coordinación con la Delegación de Educación. Lugar: Refectorio.
17:00 horas
CUENTACUENTOS POR LA INCLUSIÓN. ´EL GALLO QUE QUERÍA SER MAMÁ´.
Con Antonio Mariscal. Organiza Ateneo de Jerez. Lugar: Sala De Profundis II.
18:00 horas
PRESENTACIÓN DEL LIBRO LA MANO NEGRA DE DANIEL CORPAS.
Presenta Adrián Otero. Lugar: Sala De Profundis II.
18:00 – 20:00 horas
VISITA DE PERSONAJES DE ANIMACIÓN.
18:30 horas
TALLER INFANTIL ´ESCRITURA CREATIVA: PALABRAS EN JUEGO´.
Lugar: Galería Planta Alta.
19:00 horas
LA NOVELA ROMÁNTICA SEGÚN CHERRY CHIC Y VIOLETA REED.
Modera Noemí Mendoza. Lugar: Sala Refectorio.
19:00 horas
TÍTERES LITERARIOS: EL GATO CON BOTAS
Compañía La Gotera de Lazotea. Lugar: Sala Cerchas.
20:00 horas
PRESENTACIÓN DEL LIBRO DIARIOS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL DE MANUEL CHAVES NOGALES.
Edición de Yolanda Morató. Presenta Paco Reyero. Lugar: Sala De Profundis II.
20:30 horas
MESA REDONDA SOBRE LITERATURA Y CINE.
Organiza Ateneo Siglo XXI. Lugar: Sala Refectorio.
21:00 horas
POETAS DE LA FRONTERA.
Javier Salmerón en concierto. Lugar: Patio exterior.
EXPOSICIONES
Exposición de pintura ‘El aforismo ilustrado’de José Mateos.
Lugar: Sala De Profundis (Sala de firmas).
Exposición ‘Papelería Consistorio: 55 años de la Feria del Libro de Jerez’.
Lugar: Sala De Profundis (Sala de presentación)
Exposición Propuestas de cartel de la Feria del Libro de Jerez 2025.
En colaboración con la Escuela de Arte.
Lugar: Galería Planta Alta
Exposición ‘El amor en los tiempos del cólera’.
40 aniversario de la novela de Gabriel García Márquez.
Lugar: Galería Planta Alta
Exposición ‘Amar Leer ‘ Juan Mata y Andrea Villarrubia.
Organiza Centro Andaluz de las Letras. Lugar: Sala Cerchas
Exposición ‘Un frente de poesía libre. A los 60 años de la fundación de El Bardo’.
Centro Andaluz de las Letras.
Lugar: Sala Cerchas
Todos los actos tienen entrada libre hasta completar aforo.
Horario:
Miércoles 1 de octubre: de 17.00 horas a 22.30 horas
Jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de octubre: de 10.30 horas a 14.00 horas y de 17.00 a 22.30 horas.
Domingo 5 de octubre: de 10.30 horas a 14.00 horas
Sábado, 4 de octubre
11:00 horas
ENTREGA DE PREMIOS DEL CERTAMEN DE POESÍA INFANTIL ´VERSOS AL VUELO. PIEMAS AL GORRIÓN´.
Organizado por la Asociación Cultural Pie de Página. Lugar: Sala Refectorio.
11:30 – 13:30 horas
VISITA DE PERSONAJES DE ANIMACIÓN.
11:30 horas
CUENTACUENTOS MUSICAL CON ZOLFA.
Por Almudena Fuentes. Lugar: Patio exterior.
12:00 horas
PRESENTACIÓN DE LIBRO CADA UNO DE LOS DÍAS DE IGNACION ARRABAL.
Lugar: Sala De Profundis II.
12:15 horas
TALLER: ´HAIKUS: VERSOS EN TRES PASOS´.
Lugar: Galería Planta Alta.
12:30 horas
TÍTERES LITERARIOS: DON QUIJOTE.
Compañía Pequeños Duendes. Lugar: Sala Cerchas.
13:00 horas
PASEAR EN OTOÑO DE LA MANO DE UN LIBRO.
Por Agustín García Lázaro. Lugar: Sala Refectorio.
17:00 horas
MESA REDONDA: “Escribir desde el compromiso social”.
Participan: Paco Lobatón, Alicia Domínguez, Javier López Menacho. Modera: Carmen Saiz. Organiza: Ateneo de Jerez. Lugar: Sala Refectorio.
18:00 horas
HOMENAJE LITERARIO A ANTONIO GALALRDO EN EL CENTENARIO DE SU NACIMIENTO.
Organiza: Red de Bibliotecas Municipales de Jerez. Lugar: Sala De Profundis II.
18:00 – 20:00 horas
VISITA DE PERSONAJES DE ANIMACIÓN.
18:30 horas
TALLER DE ILUSTRACIÓ DIGIRIDO A PÚBLICO FAMILIAR.
A cargo de Alberto Belmonte. Lugar: Galería Planta Alta.
19:00 horas
PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE EL CLAN DE CARMEN MOLA.
Presenta David Gallardo. Lugar: Patio exterior.
19:00 horas
TÍTERES LITERARIOS: CAPERUCITA ROJA.
Compañía El Jinete Verde. Lugar: Sala Cerchas.
20:00 horas
PRESENTACIÓN DE TIEMPO Y SILENCIO DE MARGARITA MARTÍN ORTIZ.
Lugar: Sala Refectorio.
21:00 horas
´MARINERA EN TIERRA´
Clara Montes canta a Rafael Alberti. Lugar: Patio exterior.
Domingo, 5 de octubre
11:00 horas
PRESENTACIÓN DEL LIBRO AMADA CARLOTA DE MARTA ROBLES.
Presenta Rosana Sáez. Lugar: Sala Refectorio.
11:00 horas
CONCIERTO DIDÁCTICO: ´CUENTOS CANTADOS´.
Con Educación Incondicional. Lugar: Patio exterior.
11:30 – 13:30 horas
VISITA DE PERSONAJES DE ANIMACIÓN.
11:30 horas
TALLER INDANTIL ´DIBUJA TU CÓMIC DE GATOTRASTADAS´.
Con Enrique Carlos Martín. Lugar: Galería Planta Alta.
12:00 horas
´´LA COPLA: TODO LO QUE SOMOS´´.
Dirigido por Carmen Moreno y Josefa Parra. Lugar: Sala De Profundis.
12:30 horas
CUENTACUENTOS MUSICAL CON ALBERTO MATEOS Y EL DOMADOR DE MEDUSAS.
Lugar: Patio exterior.
13.00 horas
PRESENTACIÓN DEL LIBRO MANOLO SANLÚCAR. LA ETERNA HUELLA DE UN GENIO DE MANUEL SUÁREZ JAPÓN.
Presenta José María Velázquez-Gaztelu. Colabora Fundación Caballero Bonald. Lugar: Sala Refectorio.
