Feria del Libro de Jerez 2025

Programa de Actividades

01 de octubre 2025 - 05:01

Miércoles, 1 de octubre

17:30 horas

INAUGURACIÓN INSTITUCIONAL DE LA FERIA DE LIBRO.

18:00 horas

PRESENTACIÓN DEL LIBRO LA VACUNA CONTRA LA INSENSATEZ DE JOSÉ ANTONIO MARINA.

Presenta: Paco Reyero. Lugar: Sala Refectorio

18:00 – 20:00 horas

VISITA DE PERSONAJES DE ANIMACIÓN

18:30 horas

TALLER INFANTIL ´LA ESCRITURA A TRAVÉS DEL TIEMPO´.

Lugar: Galería Planta Alta.

19:00 horas

EL ARTE DE ILUSTRAR A CABALLERO BONALD: ´UN CABALLERO FLAMENCO LLAMANDO BONALD´.

Taller y presentación del proyecto de libro. Impartido por José Gil Valencia. Colabora la Fundación Caballero Bonald. Lugar: Sala De Profundis II.

19:00 horas

LA BIBLIOTECA MÁGICA.

Espectáculo de magia para el fomento de la lectura. Lugar: Sala Cerchas.

20:00 horas

PRESENTACIÓN DEL LIBRO VICTORIA (PREMIO PLANETA 2024) DE PALOMA SÁNCHEZ-GARNICA.

Presenta Arantxa Cala. Lugar: Sala Refectorio.

21:00 horas

CONCIERTO DE ANA CRISMAN TRÍO.

Homenaje a la poesía. Lugar: Patio exterior.

Jueves, 2 de octubre

11:00 y 12:00 horas

"EL CABALLERO DE ARGÓNIDA" (UN VIAJE POR LA INFANCIA DE JOSÉ MANUEL CABALLERO BONALD).

Por Teatro Estudio Jerez. Actividad concertada previamente con los centros educativos. Lugar: Refectorio.

11:30 horas

TALLER DE ENCUADERNACIÓN DIRIGIDO A NUESTROS MAYORES.

En coordinación con el área del Mayor. Lugar: Sala De Profundis II.

17:00 horas

PRESENTACIÓN DEL LIBRO MATAR A FERNANDO VII DE DAVID FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ.

Presenta Rafael Navas. Lugar: Sala De Profundis II.

18:00 horas

PRESENTACIÓN DEL LIBRO EL PLAN MAESTRO DE JAVIER SIERRA.

Presentado por Adrián Otero. Lugar: Sala Refectorio.

18:30 horas

TALLER DE ILUSTRACIÓN.

A cargo de Marina Armario. Lugar: Galería Planta Alta.

18:00 – 20:00 horas

VISITA DE PERSONAJES DE ANIMACIÓN.

19:00 horas

PRESENTACIÓN DEL LIBRO COCINA DE AQUÍ PARA GENTE DE HOY DE MIKEL LÓPEZ ITURRIAGA ´EL COMIDISTA´.

Presentado por Eugenio Camacho. Lugar: Sala De Profundis II.

19:00 horas

PEPE MAESTRO PRESENTA ´CUENTOS CLAUSTROFÓNICOS´.

Lugar: Patio exterior.

20:00 horas

PRESENTACION DEL LIBRO EL CAMBIO EN CIEN PALABRAS DE FERNANDO JÁUREGUI.

Presentado por Paco Reyero. Lugar: Sala Refectorio.

21.00 horas

LECTURA, CINE Y MÚSICA.

Concierto de la Banda Sinfónica de la Unión Musical Neojarillense. Lugar: Patio exterior.

Rutas literarias y patrimoniales “LAS FRONTERAS. MUJERES EN EL LIBRO DEL REPARTIMIENTO” Ruta realizada por Margarita Lozano, autora de este libro. Fecha: 2 de octubre a las 19.00 horas. Punto de encuentro: Stand Sociedad Literaria Sherlock Holmes. “BALCONES, LITERATURA Y ARTE” Ruta realizada por Laureano Aguilar Moya. Fecha: 4 de octubre a las 11.30 horas. Punto de encuentro: Delante de la entrada de los Claustros de Santo Domingo. Aforo: 60 pax. Con reserva previa en el teléfono: 956 149 560. “LA DAMA DEL SALADO” Ruta realizada por Margarita Lozano, autora de este libro. Fecha: 5 de octubre a las 11.00 horas. Punto de encuentro: Stand Sociedad Literaria Sherlock Holmes.

Viernes, 3 de octubre

11:00 y 12:00 horas

“EL CABALLERO DE ARGÓNIDA” (Un viaje por la infancia de José Manuel Caballero Bonald).

Por Teatro Estudio Jerez. Actividad concertada previamente con los centros educativos. Lugar: Refectorio.

11.30 horas

TALLER DE ENCUADERNACIÓN DIRIGIDO A NUESTROS MAYORES.

En coordinación con el área del Mayor. Lugar: Sala De Profundis II.

13:00 horas

RECONOCIMIENTO A LAS MEJORES BIBLIOTECAS ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE JEREZ DE LA FRONTERA.

En coordinación con la Delegación de Educación. Lugar: Refectorio.

17:00 horas

CUENTACUENTOS POR LA INCLUSIÓN. ´EL GALLO QUE QUERÍA SER MAMÁ´.

Con Antonio Mariscal. Organiza Ateneo de Jerez. Lugar: Sala De Profundis II.

18:00 horas

PRESENTACIÓN DEL LIBRO LA MANO NEGRA DE DANIEL CORPAS.

Presenta Adrián Otero. Lugar: Sala De Profundis II.

18:00 – 20:00 horas

VISITA DE PERSONAJES DE ANIMACIÓN.

18:30 horas

TALLER INFANTIL ´ESCRITURA CREATIVA: PALABRAS EN JUEGO´.

Lugar: Galería Planta Alta.

19:00 horas

LA NOVELA ROMÁNTICA SEGÚN CHERRY CHIC Y VIOLETA REED.

Modera Noemí Mendoza. Lugar: Sala Refectorio.

19:00 horas

TÍTERES LITERARIOS: EL GATO CON BOTAS

Compañía La Gotera de Lazotea. Lugar: Sala Cerchas.

20:00 horas

PRESENTACIÓN DEL LIBRO DIARIOS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL DE MANUEL CHAVES NOGALES.

Edición de Yolanda Morató. Presenta Paco Reyero. Lugar: Sala De Profundis II.

20:30 horas

MESA REDONDA SOBRE LITERATURA Y CINE.

Organiza Ateneo Siglo XXI. Lugar: Sala Refectorio.

21:00 horas

POETAS DE LA FRONTERA.

Javier Salmerón en concierto. Lugar: Patio exterior.

EXPOSICIONES

Exposición de pintura ‘El aforismo ilustrado’de José Mateos.

Lugar: Sala De Profundis (Sala de firmas).

Exposición ‘Papelería Consistorio: 55 años de la Feria del Libro de Jerez’.

Lugar: Sala De Profundis (Sala de presentación)

Exposición Propuestas de cartel de la Feria del Libro de Jerez 2025.

En colaboración con la Escuela de Arte.

Lugar: Galería Planta Alta

Exposición ‘El amor en los tiempos del cólera’.

40 aniversario de la novela de Gabriel García Márquez.

Lugar: Galería Planta Alta

Exposición ‘Amar Leer ‘ Juan Mata y Andrea Villarrubia.

Organiza Centro Andaluz de las Letras. Lugar: Sala Cerchas

Exposición ‘Un frente de poesía libre. A los 60 años de la fundación de El Bardo’.

Centro Andaluz de las Letras.

Lugar: Sala Cerchas

Todos los actos tienen entrada libre hasta completar aforo.

Horario:

Miércoles 1 de octubre: de 17.00 horas a 22.30 horas

Jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de octubre: de 10.30 horas a 14.00 horas y de 17.00 a 22.30 horas.

Domingo 5 de octubre: de 10.30 horas a 14.00 horas

Sábado, 4 de octubre

11:00 horas

ENTREGA DE PREMIOS DEL CERTAMEN DE POESÍA INFANTIL ´VERSOS AL VUELO. PIEMAS AL GORRIÓN´.

Organizado por la Asociación Cultural Pie de Página. Lugar: Sala Refectorio.

11:30 – 13:30 horas

VISITA DE PERSONAJES DE ANIMACIÓN.

11:30 horas

CUENTACUENTOS MUSICAL CON ZOLFA.

Por Almudena Fuentes. Lugar: Patio exterior.

12:00 horas

PRESENTACIÓN DE LIBRO CADA UNO DE LOS DÍAS DE IGNACION ARRABAL.

Lugar: Sala De Profundis II.

12:15 horas

TALLER: ´HAIKUS: VERSOS EN TRES PASOS´.

Lugar: Galería Planta Alta.

12:30 horas

TÍTERES LITERARIOS: DON QUIJOTE.

Compañía Pequeños Duendes. Lugar: Sala Cerchas.

13:00 horas

PASEAR EN OTOÑO DE LA MANO DE UN LIBRO.

Por Agustín García Lázaro. Lugar: Sala Refectorio.

17:00 horas

MESA REDONDA: “Escribir desde el compromiso social”.

Participan: Paco Lobatón, Alicia Domínguez, Javier López Menacho. Modera: Carmen Saiz. Organiza: Ateneo de Jerez. Lugar: Sala Refectorio.

18:00 horas

HOMENAJE LITERARIO A ANTONIO GALALRDO EN EL CENTENARIO DE SU NACIMIENTO.

Organiza: Red de Bibliotecas Municipales de Jerez. Lugar: Sala De Profundis II.

18:00 – 20:00 horas

VISITA DE PERSONAJES DE ANIMACIÓN.

18:30 horas

TALLER DE ILUSTRACIÓ DIGIRIDO A PÚBLICO FAMILIAR.

A cargo de Alberto Belmonte. Lugar: Galería Planta Alta.

19:00 horas

PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE EL CLAN DE CARMEN MOLA.

Presenta David Gallardo. Lugar: Patio exterior.

19:00 horas

TÍTERES LITERARIOS: CAPERUCITA ROJA.

Compañía El Jinete Verde. Lugar: Sala Cerchas.

20:00 horas

PRESENTACIÓN DE TIEMPO Y SILENCIO DE MARGARITA MARTÍN ORTIZ.

Lugar: Sala Refectorio.

21:00 horas

´MARINERA EN TIERRA´

Clara Montes canta a Rafael Alberti. Lugar: Patio exterior.

FIRMA DE LIBROS Miércoles 1 de octubre 19:00 horas: Firma de José Antonio Marina (Sala De Profundis). 21:00 horas: Firma de Paloma Sánchez Garnica (Sala Refectorio). Jueves 2 de octubre 19:00 horas: Firma de Javier Sierra (Sala De Profudis). 20:00 horas: Firma de Mikel López Iturriaga ‘El Comidista’ (Sala De Profundis II). 21:00 horas: Firma de Fernando Jaúregui (Sala Refectorio). Viernes 3 de octubre 19:00 horas: Firma de Daniel Corpas (Sala De Profundis). 20:00 horas: Firmas de Violeta Reed y Cherry Chic (Sala De Profundis). Sábado 4 de octubre 13:00 horas: Firma de Ignacio Arrabal (Sala De Profundis II). 20:00 horas: Firma de Carmen Mola (Sala De Profundis). 21:00 horas: Firma de Margarita Martín (Sala Refectorio). Domingo 5 de octubre 12:00 horas: Firma de Marta Robles (Sala De Profundis). 13.30 horas: Firma de Juan Manuel Suárez Japón (Sala Re_fectorio).

Domingo, 5 de octubre

11:00 horas

PRESENTACIÓN DEL LIBRO AMADA CARLOTA DE MARTA ROBLES.

Presenta Rosana Sáez. Lugar: Sala Refectorio.

11:00 horas

CONCIERTO DIDÁCTICO: ´CUENTOS CANTADOS´.

Con Educación Incondicional. Lugar: Patio exterior.

11:30 – 13:30 horas

VISITA DE PERSONAJES DE ANIMACIÓN.

11:30 horas

TALLER INDANTIL ´DIBUJA TU CÓMIC DE GATOTRASTADAS´.

Con Enrique Carlos Martín. Lugar: Galería Planta Alta.

12:00 horas

´´LA COPLA: TODO LO QUE SOMOS´´.

Dirigido por Carmen Moreno y Josefa Parra. Lugar: Sala De Profundis.

12:30 horas

CUENTACUENTOS MUSICAL CON ALBERTO MATEOS Y EL DOMADOR DE MEDUSAS.

Lugar: Patio exterior.

13.00 horas

PRESENTACIÓN DEL LIBRO MANOLO SANLÚCAR. LA ETERNA HUELLA DE UN GENIO DE MANUEL SUÁREZ JAPÓN.

Presenta José María Velázquez-Gaztelu. Colabora Fundación Caballero Bonald. Lugar: Sala Refectorio.

