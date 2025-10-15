El Hospital HLA Jerez Puerta del Sur renueva su sello de calidad ACSA

En 2025, el hospital HLA Jerez Puerta del Sur cumple en 25 años apostando por la innovación y la excelencia en la provincia de Cádiz.

El Hospital HLA Jerez Puerta del Sur ha renovado el nivel avanzado en la certificación de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), una acreditación que valida la calidad de sus procesos asistenciales, la seguridad y su compromiso con una atención sanitaria eficaz y centrada en las personas. Esta distinción, otorgada por la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía a través de la Fundación Progreso y Salud, vuelve a reconocer el esfuerzo del centro y de todos sus trabajadores a la hora de ofrecer la mejor asistencia a sus pacientes.

Este hito consolida al HLA Jerez como uno de los referentes de la sanidad privada de la provincia de Cádiz, con un modelo organizativo alineado con los más altos estándares de calidad. La certificación ACSA analiza aspectos clave de la actividad del hospital, como la seguridad clínica, la gestión eficiente, la accesibilidad, la humanización del trato y la implicación de los profesionales en el diseño de los procesos.

En palabras de José Antonio Gago Capote, responsable de Calidad y Medio Ambiente del hospital, “este logro no es solo el resultado de un proceso de evaluación externa, sino el reflejo del compromiso diario de todos los que formamos parte del centro. Gracias al esfuerzo de cada profesional, mantenemos la certificación, y ya trabajamos con la mirada puesta en la próxima visita de seguimiento, prevista para noviembre de 2027. Nuestra meta es seguir avanzando y seguir mejorando en todo”.

Una evaluación rigurosa

El proceso de evaluación ha sido riguroso e incluyó tanto la revisión documental como entrevistas con profesionales y visitas a las distintas unidades del centro. Para el Dr. Antonio Amaya Vidal, director médico de HLA Jerez Puerta del Sur, “éste es un reconocimiento que avala el trabajo bien hecho, pero también una responsabilidad que nos impulsa a seguir mejorando. Y, sin duda, hubiera sido imposible sin el liderazgo e implicación del departamento de Calidad, ni de todos los servicios, departamentos y unidades que conforman nuestro hospital”.

Este hito se suma a otros galardones que avalan el modelo de gestión de calidad del hospital, como el Reconocimiento QH de Calidad Asistencial, concedido por el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), así como las certificaciones UNE-EN ISO 9001 de Calidad o la UNE-EN ISO 14001 de Medio Ambiente.