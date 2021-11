'Diverso', el nuevo disco de Miguel Poveda verá la luz en diciembre

El nuevo disco del cantaor flamenco Miguel Poveda, que se publicará el próximo 10 de diciembre bajo el título de "Diverso", recoge todas sus "preocupaciones respecto al planeta" Tierra para conformar su álbum que "más compromiso tiene y, un poco, el más libre”.

Poveda (Barcelona, 1973) ha indicado que en “Diverso" habrá "muchos sonidos porque hay mucha diversidad musical", ya que, aunque se considera un cantaor de flamenco "como base", también se mueve "con libertad en otras músicas", algo que "necesita".

"En este tiempo atrás, que nos han robado los abrazos y los viajes, y en el que uno siente que el mundo se está radicalizando, he querido hacer todo lo contrario con este disco: viajar a través de la música", con lo que "me lo he pasado en grande porque he grabado en Los Ángeles, México y Buenos Aires, y las músicas se han abrazado", ha subrayado.

Además, "Diverso" tiene "cierto compromiso y algunas connotaciones sociales, sobre todo, en torno al cuidado del planeta, que es como el símbolo de este disco", ya que cada vez es "más enemigo de los micromundos" porque se "asfixia" en ellos, pero los respeta.

Ha destacado que, para este nuevo disco, que contiene canciones originales y versionadas, ha tomado "prestados" temas del cantautor Rubén Blades que "hablan de la patria, pero no de la patria de la que se habla ahora, con banderas y golpes de pecho, sino desde un lado mucho más abierto, con la patria que encuentra uno en las paredes de su barrio".

Este disco, por ejemplo, habla de diversidad, con la historia de una persona transexual que muere sola en un hospital; y también "habla del flamenco clásico tradicional, navega por la copla y viaja a México y a Buenos Aires" para explorar toda la música que le gusta y que se siente "capaz de afrontar con cariño", ha expresado.

"En este disco lo he hecho todo como más mío. Son las preocupaciones que tengo como padre, tío y amante de las nuevas generaciones y de este planeta, que me gustaría que, cuando nos fuéramos de aquí, las noticias fueran mucho mejores que las que nos llegan", ha indicado, y "entonces, quizás, es el que más compromiso tiene de todos hasta ahora".

Ha resaltado que en este nuevo trabajo se mueve "con una paleta de colores con muchos 'migueles'", de la que se podrá escuchar un adelanto en el primer single, que se publicará con un videoclip a finales de este noviembre.

El título de esta primera canción que se publicará de "Diverso", ha adelantado, es "Triana, Puente y La Habana", una canción en la que "se abrazan dos músicas" y que es como la segunda parte de un tema suyo anterior, titulado "Triana, Puente y aparte".

"Quiero pensar que la música puede serlo todo y creo que es la única capaz de hacer lo contrario a lo que hacen, en general, los políticos", y es que "donde la gente levanta muros, la música los derriba".

En este disco "conviven mexicanos, argentinos, flamencos, gitanos, payos y árabes en una diversidad de culturas que no tiene prejuicios", ha subrayado Poveda, para quien, "gracias a la música, se consigue mucho, no todo lo que quisiéramos, pero ¿qué sería de nosotros sin la música?".

Entre sus futuros planes se encuentra publicar el primer single de "Diverso", así como el disco entero, de cara a estas navidades; y, en 2022, comenzar la nueva gira, seguramente, en el Teatro Real de Madrid, para "estar en modo diverso todo el año que viene", ha concluido.