Jerez en el corazón de Hollywood

Más información Zambombas antes de que acabe noviembre

El flamenco de Jerez será protagonista el próximo 27 de noviembre en el Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles, en Estados Unidos. Lo hará gracias a la constancia de María Bermúdez, que lleva años defendiendo el arte de esta tierra en USA y que ahora volverá a ser la cabeza visible de un proyecto que, además cuenta con el respaldo de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, que ha aportado 32.000 euros para poner en pie esta ‘Fiesta de la Bulería On Tour’.

Llegó a Jerez a finales de octubre, y desde entonces la bailaora prepara con entusiasmo y mimo esta puesta de largo. “Es algo que siempre he soñado, aunque es verdad que nunca me planteé que fuese en el Walt Disney Concert ni llevando el nombre de la Fiesta de la Bulería. Mi cometido en todos estos años ha sido abrir puertas con el flamenco en todas partes del mundo, pero esto no lo esperaba”, asegura.

Cuando echa la vista atrás recuerda con especial cariño “las palabras de mi maestro Alfredo Benítez que decía ‘mantente en tu camino que ya verás como llega todo’. Y la verdad es que es así, llevo muchos años sembrando en Estados Unidos, donde siempre he llevado la bandera de Jerez y de otras partes de España, pero sobre todo de Jerez, por eso esta oportunidad es una ilusión muy grande”.

Bajo sus órdenes estarán 12 artistas, 11 de Jerez y una sevillana, Remedios Amaya, con los que espera “hacerlo lo mejor posible y que este proyecto pueda tener un recorrido mayor por otras partes del mundo”.

"Ha sido difícil elegir el elenco pero creo que representa lo que es Jerez a la perfección”

“Por eso mismo, -añade-, vamos a hacer un esfuerzo importante en grabaciones y making off con la idea de llamar posteriormente a las puertas de otros lugares. Ahora mismo la intención es llegar a otros puntos de Estados Unidos, pero también a Japón. De todos modos, hasta que no terminemos esta primera actuación, no estaré tranquila, ojalá pueda ver al público de pie cinco minutos, eso querrá decir que lo hemos hecho bien”.

Uno de los grandes ‘logros’ de esta experiencia será actuar en un espacio como el Walt Disney Concert Hall, un escenario “en el que nunca he trabajado, será la primera vez”.

“Yo había estado ya en 1997 en otro de tres espacios con los que cuenta, el Hollywood Bowl, y la gente me conocía. Aquello tiene tres sedes, Walt Disney Concert Hall, el Ford y el Hollywood Bowl, y tuve la suerte de estar en esta última hace casi 25 años con ‘Sonidos gitanos’ y eso ha tenido que ver. No obstante, sí es cierto que nuestra presencia allí se debe también a Gustavo Dudamel, el director artístico. Es muy aficionado al flamenco y fue él quien decidió que estuviéramos allí. Además, el concepto mío siempre ha sido una cosa distinta a un ballet, y quizás por ello han aceptado la propuesta”.

Se da la circunstancia de que la presencia del flamenco en alguno de los tres espacios no suele ser muy habitual, de ahí el entusiasmo con el que la bailaora ha acogido esta actuación. “Allí suelen programar pocas cosas, lo más reciente fue en 2015 con una propuesta del propio Dudamel con su orquesta, el Amor Brujo, que llevaba algo de baile. De hecho estuvo Farruquito y la bailaora venezolana Siudy Garrido, pero claro era como más comercial. También estuvo El Cigala, pero con su espectáculo de boleros. Lo nuestro es algo excepcional allí y demuestra también que Dudamel conoce bien el flamenco”.

Elegir al elenco “ha sido lo más complicado”, recalca la bailaora, que contará con las guitarras de Diego del Morao, Manuel Parrilla y Antonio Rey, el baile de María del Mar Moreno y Joaquín Grilo y al cante Remedios Amaya, Jesús Méndez, Ana de los Reyes, Antonio Malena, Carmen Grilo y El Pelé, además del violín de Bernardo Parrilla. Creo que es un elenco de lujo, y una buena representación buena de esta tierra”.

"Que el flamenco de Jerez esté en el Walt Disney Concert Hall es todo un lujo”

En los 25 años que lleva cruzando el charco, la artista reconoce que siempre “me ha gustado llevar a gente festera, llevar lo autóctono, desde El Mono pasando por Periquín o Capullo de Jerez”, recuerda con una sonrisa en la cara. Pero también ha contado con nombres como “La Curra, Alfredo y David Lagos, Melchora Ortega, Jesús Álvarez o Tomasito, creo que ha habido variedad”. “Ahora quería llevar a gente que represente Jerez, que me hiciesen recordar todas aquellas Fiestas de la bulería que yo he vivido”.

Perfecta conocedora de a quién se va a enfrentar, “porque conozco bien al público de allí”, María Bermúdez admite que ha dado especial importancia al baile “porque meter mucho cante allí supone un riesgo. Es cierto que en California hay una comunidad hispana amplia, pero es evidente que el problema del idioma también está presente, por eso he intentado meter también mucho baile, ya que en algún momento el cante puede que no se entienda”.

Aún así tiene claro que Jerez es Jerez y que la chispa puede saltar en cualquier momento. “Sabemos que el Walt Disney Concert Hall no es un teatro al uso, no es de los de caja negra, es más bien un auditorio, por eso estamos trabajando para hacer algo sin argumento, que cada uno haga lo que mejor hace”.

María Bermúdez sólo tiene muestras de agradecimiento “para las instituciones que han apostado por este proyecto, el Ayuntamiento y la Junta. Nos ha costado pero afortunadamente han respaldado la iniciativa, algo que para nosotros es muy importante”, concluye.