“Queremos mostrar la fiesta de la Navidad a la máxima potencia”

Es curioso cómo pasa el tiempo. Sí, han pasado ya ocho años desde que Pepe del Morao se atrevió a liderar un grupo de jóvenes valores de Jerez bajo el título ‘Molchibe Calli’, una propuesta navideña que resultó todo un impacto positivo para el público.

Casi una década después, tiempo en el que ha adquirido experiencia a través de distintas propuestas, el guitarrista estrena el próximo 6 de diciembre en el Villamarta ‘Suena la Navidad’, un espectáculo en el que tiene depositadas muchas ilusiones y que inicialmente se sustenta en su último trabajo discográfico, lanzado el pasado año en plena pandemia pero que por esa misma circunstancia no se pudo estrenar.

“El espectáculo es el estreno del disco, pero ha pasado un año y eso ha hecho cambiemos el prisma, aunque musicalmente nos ceñiremos al disco además de otros villancicos que no pueden faltar en el repertorio”, destaca.

Fiel a su condición, el jerezano asume todo el peso del montaje, pues además de encargarse de todo el tema musical, es también el productor del mismo. “Hay que trabajar mucho, la verdad, porque son muchas cosas y estás al frente de un grupo amplio, pero bueno, considero que ningún reto tiene recompensa si no hay sufrimiento”, explica.

“A veces no sé ni cómo lo hago porque me levanto y me acuesto pensando en ello. Hay momentos incluso que me gustaría tener un interruptor y desconectarme de todo, pero bueno, por encima de todo están las ganas y el amor por tu oficio, todo eso hace que al final todo sea un disfrute”, continúa.

A Pepe del Morao ha llevado varias propuestas al Villamarta a pesar de su juventud, sin embargo, este ‘Suena la Navidad’, “no tiene nada que ver con lo que he hecho antes, es completamente nuevo en el concepto y en las formas, me atrevo a asegurar que no se ha hecho nada igual en el teatro. Es más, con toda la humildad del mundo, creo que va a ser un antes y un después en lo que son los espectáculos de Navidad”.

A la hora de explicarlo reconoce que “queremos mostrar la fiesta de la Navidad a la máxima potencia, es ver las cosas desde otra perspectiva”. No obstante, lo que más le enorgullece “es que estamos construyéndolo con nuestro talento y nuestros propios recursos, y eso es importante”.

El guitarrista admite que “todo en la vida evoluciona, y estamos en 2021, con lo cual el concepto de un espectáculo de Navidad tiene que evolucionar, por eso, cada vez más difícil. Creo que es un viaje al pasado para llevar a la gente al futuro”.

Curiosamente, la idea que de inicio tenía en mente el guitarrista “la hemos cambiado. Si te digo la verdad, el año pasado no tenía los recursos ni el equipo que tengo ahora para poder hacer lo que vamos a hacer, porque no sólo requiere talento, sino otras cosas”.

Ponerse al frente de más de veinte personas “no es fácil”, apunta Pepe del Morao, que al referirse al elenco con el que contará el próximo día 6 confiesa que “lo he renovado casi en un 70% con respecto a otros espectáculos míos. No es que lo haya buscado, pero se han dado una serie de circunstancias. Afortunadamente, me he encontrado con un equipazo, gente con ganas y con las que compartimos visión, y eso ayuda porque te empuja”.

Dentro de ese amplio abanico de componentes, se conjugan juventud con experiencia, otro detalle que para él “es muy importante. En Jerez levantas una piedra y sale gente con talento, y a mí personalmente me gusta estar al día de todo el que sale. A Pedro Montoya ‘El Chanquita’, por ejemplo, le tenía echado el ojo desde hace tiempo, y bueno, ahí está con nosotros. Pasa lo mismo con María del Bastián, que estaba apartada un poco de todo esto, y he conseguido que vuelva, algo que al final me ha agradecido porque tiene talento”.

“También tengo la suerte de contar con voces como la de Gregorito Fernández, que conoce bien la Navidad y para mí es una piedra angular; Manuel de la Nina y Bernardo Parrilla, que llevan mucho tiempo conmigo, Sandra Rincón y Gema la Cantarota, que de eso saben un montón o las guitarras de Curro Carrasco y mi primo Fernando del Morao y las percusiones de Ané Carrasco y Perico Navarro, que son gente top”, añade.

Israel Fernández, Tomasito, José El Mijita y Diego Amador, los artistas invitados

Como novedades este año ha incorporado a “La Fabi y El Zambullo, que tienen una calidad artística muy alta, y Gema Carpio, que está yendo con India Martínez haciéndole los coros, y Samara Carrasco, que me está sorprendiendo mucho”.

Además, el montaje cuenta con una serie de colaboraciones importantes “porque a mí siempre me gusta buscar a artistas del momento. Este año viene Israel Fernández, que además es un gran artista y muy humilde, porque te pone las cosas muy fáciles a la hora de ensayar con él, Tomasito, que ya es casi del equipo, Diego Amador, que para mí es un auténtico lujo, y a José ‘El Mijita’, que es mi pareja artística y me gusta contar con él para estas ocasiones”.

El elenco lo completan otros nombres como Fernando Jiménez, Rocío Carrasco y El Berzita, “que también lleva toda la vida conmigo”. Dentro de él, Pepe del Morao agradece “el trabajo que está haciendo Marquitos Carpio y Bastianito, que están en la producción a hierro conmigo”, al igual que “a José Segura, de Costura Sacra, Manualideas de La Toti, que nos ha cedido su espacio en la calle Cantarería, y la tata Bastiana, con la que nos sentimos a gustísimo allí en su casa”.