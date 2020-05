Clint Eastwood llega a los 90 años

En una de sus últimas entrevistas el actor y director, Clint Eastwood dijo creer que "hay mucho de edad y qué edad sientes". No estaba equivocado, hoy uno de los más grandes de todos los tiempos cumple 90 años, una edad que lo mantiene en la autopista de la vida más vivo que nunca y con la energía de su Ford Gran Torino.

Clinton Eastwood, nació el 31 de mayo de 1930 en la ciudad estadounidense de San Francisco, California. Actor, director, músico y productor, Eastwood debería tener su propia estatuilla o un paseo de la fama en solitario. Feroz, tenaz, un semblante que te hace pedir disculpas y una mirada más penetrante que las balas de sus míticos revólver, este gran californiano puede que saque ese carácter de un padre que luchó ferozmente por su familia en el sector de la metalurgia y una madre que se desvivía por su familia tras largas horas en la fábrica de IBM.

Sus primeras apariciones no tardaron en llegar. Entró con el pie derecho en la industria al enamorar con su envergadura al director Arthur lubin, quien le ofrecería su primer contrato en 1954. Al principio recibió críticas por su manera de actuar pero lo cierto es que desde sus primeros papeles cortos en películas como "Revenge of the Creature" y "¡Tarantula!", la ascensión de este prometedor actor fue meteórica.

A finales de 1963, le llegó la oportunidad de su vida con "Por un puñado de dólares" del que sería su alquimista, Sergio Leone. Este guionista encarnó en Eastwood la figura del "hombre sin nombre" y le obligó, en cierta manera, a conformar una personalidad dura y a fumar, aunque no fuera uno de sus hábitos más apetecibles. Tras esta producción llegarían grandes éxitos de la pantalla y del western como "La muerte tenía un precio", "El bueno, el feo y el malo" o "El jinete pálido". Ya con un poso de sabiduría del salvaje oeste, Clint Eastwood dirigiría su primer western llamado "Infierno de cobardes" a principio de los 70´.

Tal era la fama de Eastwood que durante la década de los 70´se permitiría el lujo de declinar papeles como el de Benjamin L. Willard en la película "Apocalypse Now" de Francis Ford Coppola. Ya en los 80´, llegaría la mítica dirección e interpretación en "Bronco Billy", "Duro de pelar" o la cuarta entrega de la saga de "Harry, el sucio" titulada "Impacto súbito".

A partir de los 90´llegarían sus grandes éxitos y primeros reconocimientos. "Cazador blanco, corazón negro", "En la línea de fuego" o la sublime "Los puentes de Madison". Estas producciones y muchas otras le llevaron a conseguir la medalla de la Orden de las Artes y las Letras de Francia en el Festival de Cannes.

En el siglo XXI, vienen a la cabeza grandes producciones como "Space Cowboys", "Million dollar Baby", Cartas desde Iow Jima", "El intercambio", "Gran Torino" o "Invictus".

Es difícil no dejarse actuaciones y direcciones en el tintero pero prueba de sus innumerables éxitos, son los galardones que ha obtenido a lo largo de su carrera: premios Óscar, premios del Sindicato de Directores de los Estados Unidos, premios Globos de Oro y premios People's Choice, entre muchos otros.

Clint Eastwood ha sido y es espejo para muchos directores y actores que, aun no teniendo en sus inicios facetas innatas, han conseguido hacerse con parte de la historia del cine mundial.