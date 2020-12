Warner Bros estrenará en 2021 sus películas en cines y 'streaming' al mismo tiempo

Warner Bros se enfrenta al coronavirus a base de películas taquilleras. La compañía estadounidense filial de WarnerMedia, ha querido hacer algo debido al cierre de cines y el parón que han sufrido las producciones debido a la crisis sanitaria. Por ello, quieren ofrecer a la sociedad sus mejores películas tanto en cines, cuando las medidas sanitarias lo permitan, como en streaming.

Warber Bros. ya ha anunciado que su primer éxito en saltar a la pantalla y plataformas digitales será Wonder Woman 1984, que llegará a HBO Max el 25 de diciembre. Desde esa fecha, serán muchas las producciones que se irán uniendo a esta nueva corriente digital de cara a 2021. Ya hay algunos días marcados en rojo en el calendario para poder disfrutar de las 17 películas que Warner Bros. llevará a la gran pantalla el próximo año.

Entre ellas están: The Suicide Squad, The Matrix 4, Dune, Godzilla vs. Kong and Space Jam: A New Legacy, Little Things, Judas and the Black Messiah, Tom & Jerry, Mortal Kombat, Those Who Wish Me Dead, The Conjuring: The Devil Made Me Do It, In the Heights, Reminiscence, Malignant, The Many Saints of Newark, King Richard y Cry Macho.

Esta medida aún no se sabe cómo sentará a los dueños de las salas de cine de todo el mundo. Aun así, esta acción ha llegado debido a los cambios sociales y culturales que se han ido dando a lo lardo de toda la pandemia.

La tecnología se ha desarrollado de manera descomunal y las plataformas digitales están compitiendo con unos cines que ya estaban en horas bajas. Los dirigentes de Warner Bros. han querido especificar que esta decisión solo estará durante los meses que dure la crisis del coronavirus. Una vez erradicado el virus, la intención de la compañía es volver a estrenar sus películas en las salas de cine.

Para Toby Emmerich, presidente de Warner Bros. Pictures Group, esta idea es clave para el futuro de las producciones cinematográficas. Además, "permite hacer un lanzamiento global y un lanzamiento nacional", por lo que los estrenos se podrán hacer de manera conjunta en todo el mundo a la vez. Por último, puso de manifiesto que esto no afectará a las salas de cine porque en aquellos países y zonas donde las restricciones estén más aliviadas, las personas "acudirán a los cines que estén abiertos. Mucha gente optará por ir al cine, especialmente para las grandes películas", aun teniendo las plataformas digitales.