Muere a los 37 años el actor Gaspard Ulliel tras un accidente de esquí

El actor francés Gaspard Ulliel falleció este miércoles a los 37 años, un día después de haber sufrido un aparatoso accidente de esquí que lo mantenía hospitalizado en un estado de máxima gravedad, confirmó la prensa francesa.

La cadena BFM TV, que avanzó la noticia, confirma que el doble ganador del premio César no pudo recuperarse del fuerte traumatismo craneal tras un choque contra otro esquiador en la estación de La Rosière, en los Alpes franceses, donde fue recuperado en helicóptero y trasladado al hospital de Grenoble.

La Fiscalía de Albertville ha abierto una investigación para esclarecer las causas del accidente en una pista de Saboya.

En un escueto comunicado a los medios, su agente confirmó que Ulliel murió este miércoles "víctima de un accidente de esquí", cuando disfrutaba de una de sus grandes pasiones en una pista azul, nombre que reciben las de nivel bajo o medio.

El actor tiene un hijo de seis años junto a la modelo Gaëlle Pietri, que hace unos días compartía en Instagram una foto esquiando junto al pequeño.

Nacido en 1984, el intérprete recibió el César al mejor actor revelación con 21 años por su interpretación en "Largo domingo de noviazgo", de Jean-Pierre Jeunet, donde trabajó junto a Audrey Tautou y Marion Cotillard.

De nuevo en 2017 fue premiado, este vez con el César a mejor actor, por su papel en la película del canadiense Xavier Dolan, "Solo el fin del mundo".

Era uno de los actores franceses con mayor trayectoria internacional, gracias a películas como "Hannibal, el origen del mal", donde se puso en la piel del asesino Hannibal Lecter en sus años de juventud, previamente encarnado en la trilogía de los años 90 por Anthony Hopkins.

Está pendiente de estreno la serie de Marvel "Caballero Luna" (Moon knight), en la que participaba Ulliel.

El primer ministro francés, Jean Castex, lamentó este miércoles la trágica pérdida del joven actor.

"A partir de ahora veremos con el corazón en un puño sus más bellas actuaciones y su particular mirada. Perdemos un actor francés", dijo Castex en Twitter.

Gaspard Ulliel a grandi avec le cinéma et le cinéma a grandi avec lui. Ils s'aimaient éperdument.C'est le cœur serré que nous reverrons désormais ses plus belles interprétations et croiserons ce certain regard.Nous perdons un acteur français. pic.twitter.com/pAi7Do3FIU