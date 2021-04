Listado de todos los ganadores de la 93 edición de los Oscar

Fue una ceremonia diferente, especial, debido a la pandemia que seguimos padeciendo, pero única, como lo es siempre el mayor evento de la industria de Hollywood. Los Premios Oscar 2021 dejaron un reparto de galardones bastante bien distribuidos pero una clara triunfadora, la película Nomadlad, que se llevó el Oscar a mejor película, acompañado por el de mejor directora (la china Chloé Zhao) y actriz protagonista (Frances McDormand). Esta es la lista con todos los ganadores de los premios Oscar 2021:

Mejor película: Nomadland

'Nomadland' ganó el premio a Mejor Película en los Oscar 2021 batiendo así al resto de candidatas: El juicio de los 7 de Chicago, Minari, Mank, El padre, Judas y el mesías negro, Una joven prometedora y Sound of Metal. Los valores humanos y miserias que asolan actualmente la sociedad, con la precariedad laboral extrema, la vejez y el desamparo de los más débiles ante el capitalismo sostienen una película que brilla con luz propia en el entorno de pandemia que vivimos.

Zhao se convirtió en la segunda mujer en conquistar el reconocimiento a la mejor dirección. La cineasta de origen chino incidió en el mensaje humanista de su película y recordó un juego en el que se entretenía con su padre. "De ahí se me quedó grabada una frase que decía que las personas son en esencia buenas. Sigo creyéndola", dijo, antes de dedicar su victoria a "quienes tienen la fe y el valor de aferrarse a la bondad que llevan dentro, también a la bondad de los otros".

Mejor actor principal: Anthony Hopkins (El Padre)

Un ausente Anthony Hopkins ganó su segundo Oscar casi 30 años después del primero, logrado entonces por la mítica 'El silencio de los corderos'. Ahora, su papel en El padre lo ha situado, a los 83 años, como el actor más veterano en el palmarés de los premios, e impide que Chadwick Boseman, como anunciaban las quinielas, reciba de manera póstuma el respaldo de la Academia por su trabajo en La madre del blues.

Mejor actriz principal: Frances McDormand (Nomadland)

McDormand, entretanto, se adentró en el olimpo de actrices que tienen tres Oscar, un selecto club en el que se codea con Meryl Streep e Ingrid Bergman, y donde sólo Katharine Hepburn, con cuatro estatuillas, las supera. La actriz, inmensa en Nomadland, no sólo superó a las también favoritas Andra Day y Viola Davis: al ser productora del filme, como Zhao, sumó esta noche dos estatuillas a su vitrina.

Mejor actor de reparto: Daniel Kaluuya (Judas y el mesías negro)

Daniel Kaluuya cumplió los pronósticos y fue elegido el mejor actor de reparto por Judas y el mesías negro. El actor británico de origen ugandés ya fue nominado en 2018 en la categoría de mejor actor por Déjame salir, sensación de la temporada, y era el favorito en esta edición tras una carrera de premios perfecta en la que ha ganado el Globo de Oro, el BAFTA y el SAG.

Mejor actriz de reparto: Youn Yuh-jung (Minari)

La coreana Youn Yuh-jung era la representante mejor posicionada de Minari y respondió a las expectativas, aunque la propia actriz acogiera la situación con incredulidad, ya que pensaba que no sería capaz de superar a Glenn Close.

Mejor película internacional: Otra ronda (Dinamarca)

La película ganadora del Oscar a mejor película Internacional fue 'Otra ronda', de Thomas Vinterberg. Una historia que pretende celebrar la vida homenaje a la hija del director, fallecida durante el rodaje de la misma.

Mejor guion original: Una joven prometedora. Escrito por Emerald Fennell

La película 'Una joven prometedora' no se fue de vacío: Emerald Fennell triunfó en el apartado de guion original. Nos encontramos ante una película que narra la historia de una joven que busca venganza de todos los hombres que le han hecho daño a lo largo de su vida.

Mejor guion adaptado: El padre. Escrito por Christopher Hampton y Florian Zeller

Además de con el mejor actor principal, de la mano de Anthony Hopkins, 'El padre' se impuso también en la categoría de guion adaptado gracias al libreto del dramaturgo y director Florian Zeller y Christopher Hampton, bendecido de nuevo por Hollywood más de tres décadas después de Las amistades peligrosas.

Mejor largometraje de animación

Soul, de Pete Docter y Dana Murray

Mejor largometraje documental

Lo que el pulpo me enseñó. Pippa Ehrlich, James Reed y Craig Foster

Mejor sonido

Sound of Metal. Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc, Carlos Cortés y Phillip Bladh

Mejor fotografía

Mank. Erik Messerschmidt

Mejor banda sonora

Soul. Trent Reznor, Atticus Ross y Jon Batist

Mejor canción

Fight for you,deJudas y el mesías negro.Música por H.E.R. y Dernst Emile II; letra por H.E.R. y Tiara Thomas

Mejor diseño de producción

Mank. Diseño de producción: Donald Graham Burt; decorados Jan Pascale

Mejor diseño de vestuario

Ann Roth, por 'La madre del blues'

Mejor montaje

Sound of Metal. Mikkel E. G. Nielsen

Mejores efectos visuales

Tenet. Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley y Scott Fisher

Mejor maquillaje y peluquería

La madre del blues. Sergio López-Rivera, Mia Neal y Jamika Wilson

Mejor corto de ficción

Dos completos desconocidos. Travon Free y Martin Desmond Roe

Mejor corto de animación

Si me pasa algo, os quiero. Will McCormack y Michael Govier

Mejor corto documental

Colette. Anthony Giacchino