El primer tráiler de 'Matrix Resurrections' revoluciona las redes

"Matrix Resurrections", la cuarta entrega de la saga de ciencia ficción "The Matrix", se estrenará en diciembre y este jueves ha aparecido su primer tráiler, que promete un gran espectáculo y que muestra a Neo tratando de recuperar sus recuerdos.

Unas primeras imágenes que se mostraron a finales de agosto en la CiemaCon y que ahora están disponibles para todos los fans de la saga, que han respondido con entusiasmo y el tráiler lleva más de 5,1 millones de visionados en menos de cuatro horas.

Además, se ha convertido en una de las tendencias de Twitter meses antes de la llegada de esta entrega, que reúne de nuevo a los icónicos personajes interpretados por Keanu Reeves (Neo) y Carrie-Anne Moss (Trinity).

Neo vuelve a estar dormido en un mundo de ficción, pero aún conserva recuerdos de su vida como el Elegido, de los que habla con un psicólogo (Neil Patrick Harris), aunque ha olvidado su relación con Trinity. Una situación de amnesia que se rompe cuando Neo conoce al nuevo Morfeo (Abdul-Mateen), este le da la inevitable pastilla roja y, de nuevo, Neo sigue a una desconocida con un conejo blanco tatuado para descubrir la verdad.

Esta cuarta entrega aborda temas como la búsqueda de la verdad, retoma emblemas de la saga como la elección de la pastilla e insiste, una vez más, en abundantes dosis de acción e inmersiones en el mundo controlado por las máquinas.

Parte del reparto vuelve: además de Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss, regresan Jada Pinkett Smith (Niobe), Lambert Wilson (Merovingio) y Daniel Bernhardt (Agente Johnson).

A los que se suman nuevas incorporaciones como Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Christina Ricci o Yahya Abdul-Mateen II, quien interpreta una nueva versión de Morfeo, el personaje de Laurence Fishburne en la trilogía original.

Lana Wachowski, esta vez sin su hermana Lilly Wachowski, se ha puesto detrás de las cámaras en esta película, que se estrenará en España el 17 de diciembre, solo en cines, tras posponer su lanzamiento previsto para el 21 de mayo de 2021.

"Matrix Resurrections" da continuidad a "The Matrix" (1999), "The Matrix Reloaded" (2003) y "The Matrix Revolutions" (2003) y prosigue con la tradición de optar por un subtítulo que comienza por la letra "R".