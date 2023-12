ALIS aspira a dos Premios Carmen del Cine Andaluz con 'La ley del equilibrio'

Pachi García ALIS, el talentoso músico baezano, ha vuelto con fuerza al escenario musical con su última creación, 'La Ley del Equilibrio'. Este cautivador tema, que explora las complejidades del amor, no solo ha conquistado los corazones de los oyentes, sino que también forma parte de la banda sonora de 'Septiembre', una película protagonizada por Cristina Mediero y David Villanueva. El videoclip, una obra maestra en sí misma, utiliza fragmentos de la película para sumergirnos en las posibilidades y ausencias de un amor juvenil que podría haber sido, pero que se vio truncado por la falta de paciencia y valentía.

Candidata a los Premios Carmen del cine andaluz

Pachi García ALIS ha presentado 'La Ley del Equilibrio' a la tercera edición de los prestigiosos Premios Carmen de la Academia de Cine de Andalucía. El artista baezano aspira a llevarse dos galardones en las categorías de 'Mejor Música Original' y 'Mejor Canción Original'. Este tema es parte fundamental de 'Septiembre', un drama contemporáneo que explora el retorno a las raíces y los reencuentros especiales producido por Pepitadinamita Studios y Loklaro Entertainment. La película ha sido aclamada, ganando varios premios en el Festival de Cine Independiente ‘Cine No Visto’, incluyendo 'Mejor Película Andaluza', 'Mejor Actriz' y 'Mejor Actor'.

Próxima gira y nuevo trabajo en el horizonte

ALIS no se detiene aquí. En 2024, el archiconocido músico emprenderá una emocionante gira para presentar nuevas canciones. El EP, que ya tiene nombre y será 'Origen y Conmigo', promete marcar un giro radical en su carrera, consolidando su posición como una figura destacada en la escena musical del pop contemporáneo. No en vano, en Alisrecords no paran de salir discos y EP de artistas del momento que confían en sus oídos, manos y voz para sacar lo mejor de sí mismos en la grabación de sus trabajos discográficos.

Mientras aguardamos la resolución final por parte de la Academia de Cine de Andalucía sobre la posible nominación de ALIS en las categorías de 'Mejor Música Original' y 'Mejor Canción Original', los seguidores de la música contemporánea pueden disfrutar de 'La Ley del Equilibrio' en diversas plataformas digitales. El tema, acompañado de un videoclip exquisito con extractos del filme andaluz, ya está disponible para deleitar los oídos y cautivar los sentidos.