Durante los próximos meses, si no años, los grandes destinos turísticos -entre los que se encuentra Andalucía- deberán hacer un gran esfuerzo de comunicación para que todo el conocimiento, admiración y memoria acumulada durante decenas de años sobre sus territorios por viajeros y turistas no pase al olvido y el deseo de volver al lugar amado y conocido se produzca de nuevo de manera natural, una vez se supere la actual situación. El mejor instrumento para combatir victorioso en esa batalla de competencia entre destinos turísticos y territorios que se avecina será, sin duda, el de una comunicación audiovisual excelente, basada no tanto en la información como en la pasión y la capacidad de emocionar que consigan provocar producciones de calidad.

La emisión y publicación en Television e Internet, de ‘Andalucía es de Cine’ no trata de suplir o sustituir a campañas publicitarias puntuales y concretas sobre la Andalucía actual, obligatoriamente limitadas en el contenido y en el tiempo, sino contribuir y apoyar la difusión de sus paisajes y ciudades a lo largo de todo un año, a través de una obra audiovisual emblemática, apelando a la memoria y al sentimiento de millones de personas que la conservan aún con fuerza en sus recuerdos y su corazón.

Salvando las distancias, ocurre con series de TVE en las que participé como El Hombre y la Tierra, de Félix Rodríguez de la Fuente o Verano Azul de Antonio Mercero, repuestas infinidad de veces con éxito y cuyo prestigio y efectividad se acrecientan con el paso del tiempo. Ello sucede, porque, independientemente de su calidad, apelan directamente a los sentimientos, la memoria, la nostalgia y en definitiva al corazón, y eso es siempre muy gratificante y efectivo.

Ocurrió el pasado año con una de mis producciones: Semana Santa, una obra sin narración ni diálogos, con solo imágenes y música sinfónica y de tan solo 40 minutos de duración, consiguió, restaurada a 4K, volver con gran éxito a las salas de cine después de 28 años desde su estreno; caso excepcional en la Cinematografía Española. Hoy, después de ocho meses, aún se mantiene en una de las plataformas audiovisuales más importantes Amazon Prime Video.

Andalucía es de Cine supuso en su momento un extraordinario éxito para Canal Sur, que batió, según Sofres y Egeda, récords de audiencia a nivel nacional durante los años continuados de emisión. La masiva venta de DVD’s posterior, superó los 700.000 ejemplares y hoy, con millones de visitas en YouTube, la serie encabeza la lista de producciones sobre la geografía y las ciudades de Andalucía.

Aunar ahora toda esa presencia dispersa en la red, bajo la marca Junta de Andalucía; con la nueva presentación de Carlos Herrera y en calidad HD (Alta Definición), supondrá una acción de prestigio y efectividad que los ciudadanos reconocerán y agradecerán.