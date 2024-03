Carta de los creadores de 'One Piece' y 'Naruto' a Akira Toriyama: "Espero que el cielo sea tan placentero como imaginaste"

Millones de fans en todo el planeta lloran la inesperada muerte de Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball, una de las sagas de manga y anime más populares y exitosas de la historia. Dos de las despedidas más esperadas eran las de Eiichiro Oda y Masashi Kishimoto, los mangakas de One Piece y de Naruto. Ambos han emitido sentidos comunicados para agradecer todo el trabajo de su compañero, una gran fuente de inspiración en sus trabajos.

"Es demasiado pronto. El vacío que dejas es demasiado grande. La idea de no volver a verte me llena de tristeza. Te he admirado muchísimo desde que era niño. Recuerdo el día que me llamaste por mi nombre por primera vez", comienza Oda. "También la última conversación que tuvimos. Fue una de esas personas que cambiaron el rumbo en una era en la que leer manga te hacía estúpido y creó una nueva época en la que tanto adultos como niños leían y disfrutaban del manga", continúa su mensaje. "Era como ver a un héroe avanzando.

La emoción y el entusiasmo que experimentó cuando se serializó Dragon Ball probablemente esté arraigada en la infancia de los creadores que están activos en todas las industrias, no solo en los artistas de manga", asegura Oda. "Amamos profundamente a Toriyama-sensei. Me gustaría expresar mi respeto y gratitud al mundo de creatividad que dejó el profesor Toriyama y rezar por su descanso en paz. Espero que el cielo sea un mundo tan placentero como lo imaginaste", concluye el autor de One Piece. "Sinceramente, no sé qué escribir ni cómo escribir sobre algo tan repentino. Sin embargo, por el momento me gustaría expresar mis pensamientos y sentimientos a Tortyama-sensei, algo que desearía que me hubiera preguntado algún día", dice por su parte Kishimoto.

"Era el dios de la salvación y el dios del Manga"

"Crecí con Dr. Slump en los grados inferiores de la escuela primaria y Dragon Ball en los grados superiores, y era natural para mí tener su manga a mi lado como parte de mi vida. Incluso si estaba pasando por una mala experiencia, ver Dragon Ball todas las semanas me hacía olvidarla.

Fue un alivio para mí, un chico de campo que no tenía nada. ¡Porque Dragon Ball era muy divertido!", prosigue su carta de despedida. "Mi maestro siempre ha sido mi guía. Le admiraba. Pido perdón por las molestias, pero me gustaría expresar mi agradecimiento al profesor. Para mí, él era el dios de la salvación y el dios del manga", le define, recordando también sus conversaciones con Oda acerca de Dragon Ball y de la obra de Toriyama.

"Gracias. Akira Toriyama-sensei, por todas tus divertidas obras durante los últimos 45 años. Y muchas gracias por tu arduo trabajo. Estamos seguros de que los miembros restantes de la familia todavía están profundamente afectados. Por favor cuídate", sentencia Kishimoto. Otro que también se despidió a través de las redes sociales fue el mangaka Toyotaro, discipulo de Toriyama y colaborador estrecho en los últimos años que a través de la red social X lamentó la muerte de su maestro.

"Empecé a dibujar manga para que el maestro Toriyama me elogiara. Él lo era todo para mí", escribió el artista que comenzó a trabajar en la franquicia Dragon Ball a partir de 2012 em manga Dragon Ball Heroes: Victory Mission y desde 2015 se encuentra al frente de las ilustraciones de Dragon Ball Super. "Me siento débil y sin energía. No quiero comentar noticias como esta.

Pero escribiré algo", arancó Masakazu Katsura, creador de obras como Video Girl Ai, DNA2 y Zetman que recuerda a Toriyama no solo como gran autor, sino como amigo "divertido, picante y humilde" al que no contestaba los mensajes. "Es una pena que ya no pueda hacer largas llamadas telefónicas para decir tonterías", lamenta.