En la última década el interés por las relaciones literarias hispano-portuguesas se ha multiplicado, constatan María del Rosario Martínez Navarro y Clara Marías Martínez, profesoras de la Universidad de Sevilla que forman el comité organizador del congreso Versos Ibéricos que desde este miércoles 22 al viernes 24 se celebra en la capital andaluza para impulsar la investigación en literatura comparada entre España y Portugal. Este ambicioso Congreso Internacional se centrará en el género de la poesía, y ampliará el periodo habitualmente atendido para abarcar los siglos XV-XVIII y poder dar cuenta de los cambios y fluctuaciones en los intercambios entre poetas, poemas y géneros portugueses y españoles en función de las distintas relaciones políticas y del contexto histórico y lingüístico.

Temas como la presencia de poetas portugueses en cortes y cancioneros españoles y viceversa, la recepción de poetas hispánicos en Portugal (biografías, comentarios, parnasos) o las traducciones de poetas españoles al portugués y viceversa serán abordadas por este foro que arranca el miércoles a las 8:45 en el Consulado General de Portugal. En el acto inaugural intervendrán el cónsul general de Portugal en Sevilla João Queirós, el decano de la Facultad de Filología Francisco José González Ponce,la directora del departamento de Literatura Española e Hispanoamericana, Isabel Clúa Ginés, el director del grupo de investigación PASO Juan Montero Delgado y la investigadora Mercedes Comellas.

Las conferencias plenarias correrán a cargo de Sandra Boto (U. do Algarve), José Miguel Martínez Torrejón (City University of New York) y Valentín Núñez Rivera (Universidad de Huelva). En el amplio programa se incluye también el recital que el clavecinista Javier Núñez ofrecerá el jueves por la noche en el Consulado General de Portugal, con un programa sobre Domenico Scarlatti y el entorno musical de la corte al servicio de Bárbara de Braganza.