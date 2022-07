García de Cortázar, el historiador que esquivó el pesimismo

El historiador Fernando García de Cortázar (Bilbao, 1942 - Madrid, 2022) concebía la Historia como "un antídoto contra la ignorancia, una buena vacuna contra las distorsiones de la ideología y de la propaganda, así que una sociedad que desconoce su pasado es más indefensa, más sumisa", reflexionaba el investigador en una entrevista reciente con este periódico. El especialista, que falleció ayer a los 79 años tras ser operado por una perforación intestinal, orientó su larga carrera, en la que publicó más de 70 libros, a enderezar la imagen deteriorada de un país al que le cuesta creer en sí mismo. "Buena parte de mi obra la he dedicado a que los españoles amen la nación española", comentaba en 2008, cuando el Ministerio de Cultura le concedía el Premio Nacional de Historia por su obra Historia de España desde el arte.

García de Cortázar, jesuita y doctor en Historia Moderna y Contemporánea y en Teología, también licenciado en Filosofía y en Derecho, solía quejarse de la visión que habían presentado de España los poetas: antes Quevedo, aún en tiempos de esplendor, y siglos más tarde los autores de la Generación del 27. "Son maravillosos, pero no sirven para describir la realidad", lamentaba el historiador. "Se ceban en el dolor, en el naufragio, en la tragedia, y el 98 fue mucho más que eso", decía.

Títulos como Momentos emocionantes de la Historia de España, Breve historia de la cultura en España o Viaje al corazón de España pretendían sanar esa herida abierta, injustamente, en el orgullo de sus conciudadanos. Libros como España, entre la rabia y la idea resaltaban el papel de su país en la construcción de la Era Moderna. "Hemos sido siempre muy tacaños con nuestros héroes", aseguraba en 2020, cuando publicó Y cuando digo España, una obra con la que buscaba "defender nuestro legado" frente a "aquellos que se atreven a decir que España no existe. En Y cuando digo España he querido recuperar el sentimiento que toda nación suscita. Por eso digo que éste es un libro de combate". Un año más tarde, a finales de 2021, en la última entrevista que concedió a este diario –entonces era la publicación de Paisajes de la historia de España el motivo de la conversación–, se reafirmaba en su propósito: "Sigo fiel a mi empeño de llevar al presente la realidad histórica de nuestro país como algo que nos apela e implica, superando el discurso de la decadencia y el pesimismo".

En sus libros y sus intervenciones públicas, el autor vasco se mostró crítico con los nacionalismos. En 2009, cuando publicó Historia ilustrada de España, un proyecto que combinaba los textos divulgativos con el cómic, aludía a la leyenda del Cid para apuntar cómo desde el poder se manipulaban los hechos para proponer un relato interesado, "una adulteración que se sigue produciendo. No hay más que ver los Estatutos de Autonomía para comprobar cómo se manipula la Historia, cómo se presenta a personajes del siglo XIX con sentimientos propios del siglo XXI. Se cometen muchos anacronismos con estos personajes, y el del País Vasco es un caso clarísimo". Para el historiador, diría más tarde, su oficio consistía en "contar las cosas como fueron, sin juzgar el pasado según las coordenadas del presente". Cuando en 2018 Carmen Calvo encargó a la Real Academia Española un estudio para adecuar la Constitución a un lenguaje inclusivo, García de Cortázar definió esa medida como producto de "un hembrismo que traspasa todas las líneas rojas. A este paso no podremos estudiar a Galdós por machista".

Más allá de sus convicciones, García de Cortázar fue pionero gracias a saber compaginar el rigor y la amenidad, a "una labor de divulgación de calidad que no tiene parangón en nuestras letras", destacaba en estas páginas el historiador Jaime García Bernal cuando le concedieron al escritor el Premio Nacional de Historia. El propio autor era consciente del idilio que vivía con el público –su Breve Historia de España, escrita junto a José Manuel González Vesga, vendió más de un millón de ejemplares–, una gran acogida a la que se refirió cuando el Ministerio de Cultura lo galardonó. "Es un premio que ya me habían concedido los españoles con la gran difusión que han tenido mis libros y con las traducciones a otros idiomas", celebraba. Años antes, en 2002, cuando publicaba Historia de España. De Atapuerca al euro opinaba sobre el porqué del éxito de sus libros: él había sabido ir más allá de un modelo acartonado que volvía sobre nuestros pasos sin perseguir la emoción. "La Historia es una disciplina abierta, que se enriquece continuamente con distintas miradas y visiones. La pena es que en muchas ocasiones los historiadores no nos atrevamos a ser más rompedores de lo que hemos sido. En buena medida seguimos con un modelo decimonónico de la Historia. Yo, como tengo lectores, me atrevo a romper, a ser heterodoxo en aras de la comunicación". Con esa misma vocación de llegar al gran público dirigió la colección de Planeta Historia en su lugar, en la que colaboraron más de 200 historiadores españoles, una obra de diez volúmenes en la que se abordaba la historia de España a través de cien localizaciones, y coordinó la serie de Televisión Española Memoria de España, compuesta por 27 capítulos, que se emitió en 2004 y que hoy se puede rescatar en la plataforma RTVE Play.

García de Cortázar, discípulo de Miguel Artola, ingresó en la Compañía de Jesús en 1959 y se ordenó sacerdote en 1971. Fue catedrático de Historia Contemporánea de España de la Universidad de Deusto y miembro de la Real Academia de la Historia. En su larga trayectoria también se adentró en la novela, con Tu rostro con la marea (2013, premio Alfonso X El Sabio) y Alguien heló tus labios (2016).