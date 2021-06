La 'irreverencia' de Jorge Andrada, el arte de cabrearse con mucha filosofía

“Divertida, apropiada y políticamente incorrecta”. Así ha definido Juan Eslava Galán la obra con que debuta en la literatura el profesor sevillano Jorge Andrada. Ilusionado con la presentación de su novela Irreverentes, que tendrá lugar este jueves en la Librería Botica, el autor llama a los lectores a dar una oportunidad a los escritores que escriben por primera vez y que no son tan conocidos, "lo que supone que muchas veces te cierren la puerta de una forma irreverente".

Profesor de Lengua y Literatura del IES Nuestra Señora del Rosario en Triana y autor de la sección divulgativa "Síndromes expresivos" en Diario de Sevilla, se presenta como “un apasionado de la enseñanza y un lector compulsivo, que quería escribir y expresarse para analizar su entorno, su vida y su existencia, a través del humor.

"Me ha salido la novela que quería”. Y no es para menos. Andrada tiene una formación lectora proveniente “de la corriente literaria de La Celestina, El Lazarillo de Tormes, Quevedo, pasando por Larra y, sobre todo, El Esperpento de Valle-Inclán”. Es decir, el arte de criticar y analizar la sociedad que, con la compañía de su caricatura, hace que el título de Irreverentes “conecte" con lo que quiere y pretende de la novela. Una declaración de intenciones necesaria en tiempos tan revueltos.

Jorge El Gitano y el ministro de Cultura

Tras 20 años dando clase a nivel de Secundaria, Bachillerato y Universidad, incluso pasando por Montpellier (Francia), Andrada nunca se había “decidido a darle a la tecla, a escribir algo". La situación provocada por la pandemia e, incluso, tener a sus hijas más mayores, ha ofrecido al autor la posibilidad de encontrar “ese espacio vital que necesitaba" para ir escribiendo la novela y colaborar con sus lecciones divertidas somo cómo maltratamos el idioma en Diario de Sevilla.

Pero sin duda, su empuje final se lo ofreció su capacidad de análisis de la sociedad y los tiempos que corren, ya que para el escritor “vivimos en un estado de letargo y de cabreo permanente a nivel político, social, familiar propio del mundo de los adultos". Y para él, “la mejor forma de analizar la realidad es a través del humor y la caricatura”. Con la humildad de alguien políticamente incorrecto, “no sé si será una solución a los problemas, pero al menos te ríes y te quedas a gusto". Y qué falta hace.

Por eso para alguien amante del humor y de tomarse la vida con cierta filosofía, no le sorprenderá que la obra y los personajes creados por Andrada en esta novela estén inspirados en personas reales, más concretamente en profesores del colegio donde trabaja. Personas que “no solo no se han molestado, sino que están encantados, demostrando ser personas abiertas y cultas”. Lo que le da un punto de irreverencia al libro.

De hecho, Jorge Andrada es uno de los personajes, apodado Jorge El Gitano por su aspecto físico: “Son 11 personajes de Secundaria y cada uno tiene su rol. La novela va de unas elecciones generales en el que el PGB-HSP (Partido de la Gente del Bar-Hermanos del Santo Pelotazo) ganan las elecciones... y además todos estarán en la presentación del libro conmigo el jueves". ¡Primicia de nuestro ministro de Cultura, don Jorge El Gitano Andrada!

Las motivaciones 'irreverentes' del libro

“Estamos viendo cómo a nivel político la crispación está siendo su motor principal, y se está llevando a nivel social, con amigos o familiares. Ya lo hemos visto en los últimos años con familias rotas, por ejemplo, en Cataluña. Estamos viviendo -explica el autor- un enfrentamiento y un lenguaje casi guerracivilista entre los buenos y los malos. La pandemia lo ha acentuado. El libro pretende no salvar a nadie y hacer una crítica social a través del humor y la caricatura. Intento que se vean los comportamientos de la sociedad como ciudadanos sin dejar títere sin cabeza”

Un análisis de la situación actual bastante consensuado consigo mismo, ya que lo que crispa a Andrada es “la intolerancia, la división… los míos son los que están en la posesión de la verdad y los otros son mis enemigos, y hay casi que aniquilarlos socialmente”.

El autor señala además la importancia de los grises en la sociedad, como se puede ver en países “inteligentes que tienen esa capacidad cultural de diálogo y tolerancia.” Sin caer en el buenismo ni equidistancias absurdas, Andrada denuncia “la falta de concordia o de conversación con el diferente que se produce entre todos, que estamos en el mismo barco”. El lector va a poder reflexionar sobre la visión que tiene el autor sobre “sus cabreos tomados con filosofía".

Y para ello, el humor siempre suele ser un buen vehículo. ¿Quién no se ha reído alguna vez de sí mismo? Y si no lo han hecho, deberían probarlo. Es sano y, como señala Andrada, “un símbolo nacional de cultura es poder reírse de uno mismo”. Por eso no es de extrañar que el profesor se sienta en la novela “libre e irreverente, políticamente incorrecto y provocador al lector” para no dejar a nadie indiferente.

“El humor es de las cosas más complicadas. Lo que intento siempre es provocar. Ahora mismo, en el idioma tenemos obsesión por lo políticamente correcto hasta el punto de coartar la libertad expresiva de las personas. Todo es intocable, todo es tabú, todo hay que matizarlo… el mundo del eufemismo por el eufemismo". Para acabar con un “que alguien se pueda molestar incluso también es positivo". Y así son las cosas que merecen la pena, todas aquellas cosas que nos hagan sentir, bueno o malo, pero sentir.

También es cierto, recuerda Andrade, que nos cuesta leer a alguien que no es conocido o que no tiene un nombre de prestigio. Por supuesto, son grandísimos escritores, pero ellos también tuvieron que empezar sin que nadie los conociese hasta llegar a tener esos reconocimientos: “Ante ese mundo establecido ojalá la gente leyese a escritores noveles y se acercase a escritores que escriben por primera vez”.

El escritor recibió el beneplácito del jurado y premio Planeta, Juan Eslava Galán, al que mandó un borrador de la novela “para tener una opinión independiente objetiva que no sea un familiar o un conocido. Me dijo que "¡adelante!", que ahí había escritor y ahí pensé que merecía la pena luchar por esta novela. Para mí fue un honor que un escritor consagrado, sin ser amigos, por lo menos dedique su tiempo a leer una novela de alguien que no conoce y la aprecie". Una razón de peso para apostar por la lectura de alguien desconocido... Y lo dice Juan Eslava Galán.