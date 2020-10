Julia Uceda al recibir el Premio Lorca en su casa: "Los que le mataron le dieron más vida"

"Yo como persona me lo imagino infantil y niño que no vivió la vida tan terrible como es. Cada vez veo más claro como le dieron más vida los que lo mataron . Un escritor de este tipo no muere nunca ", ha sentenciado Uceda, que ha agradecido "una barbaridad" tal premio. A la autora le ha dolido que esto que es "tan importante" para ella, "mas como persona que como escritora", no lo haya podido vivir junto a su marido, que falleció hace un tiempo.

"En primer lugar, no esperaba que el nombre de Lorca estuviera nunca en mi currículum (ríe). Estoy haciendo un trabajo sobre él donde para mí, aunque sea un tópico, no ha muerto. Precisamente los que le mataron le dieron más vida porque hicieron más pública no sólo su vida como persona sino también su vida como escritor ", ha señalado la autora, que ha dicho sentirse "muy impresionada" ante tal reconocimiento.

Poema 'Confesión en negro'

Ahora puedo decir: esto era

la mayor parte de la vida. Lamento

sin embargo, aunque no

con excesiva pena,

no haber tenido nunca un dormitorio,

aunque por otra parte,

qué podía yo hacer con tantos muebles

y con tanta madera arrebatada

a aquellas tierras en donde nació...

Fue roja mi primera cama.

Tenía una plaquita, de San José y el Niño,

en el pequeño cabezal.

Recuerdo todavía

a los mayores discutiendo

que su compra era urgente pues la niña

no cabía en la cuna.

Fué peor

no acceder a los libros que, mudos, me llamaban

porque venían y se iban

más lejos cada vez. Igual que mis amigos,

que mis casas, que las viejas butacas,

que los paisajes encontrados.

Quién sabe todavía

en qué casa, en qué cuarto moriré.

Sin embargo, me alegro

de haber tenido, en USA, tres objetos: la boina

de hielo del dolor

de cabeza, el teléfono blanco

-en mi tierra eran negros-

de Mirna Loy, y haber averiguado

lo que desayunaban, en altas copas cristalinas,

las heroínas y los héroes

del cine. Eran pomelos: esa fruta

cuyo amargor no puedo soportar.



¿Y del amor? Punto y aparte.

Los quise. Me quisieron:

todos fueron mis gatos. Y hubo también tres perros.

Lo sé: no ha sido tan terrible.