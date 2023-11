'La línea de Kármán', la historia de dos jóvenes que recorren una Jaén fantástica, se presenta en la Biblioteca Provincial de la capital

La 'línea de Kármán' hace referencia al lugar donde termina la atmósfera terrestre y empieza el espacio. Es el título de la nueva novela de Rafael Latorre (Jaén, 1957) que presenta mañana, 22 de noviembre, a las 19:00 horas en la Biblioteca Pública Provincial de Jaén. El nombre del libro alude a un lugar intangible que abre la lectura de esta novela.

La narración transcurre durante los setenta y ochenta y cuenta las aventura de una pareja de apenas 16 años hasta que tienen su viaje de novios a los 23. La historia de estos jóvenes posee su chispa de romanticismo, de ingenuidad, desenfado, aventura y, sin lugar a duda, un gran derroche de fantasía.

Los personajes no son ajenos a su tiempo, piensan, discurren, actúan en un contexto determinado, aunque no pretenden ser referentes para nada ni nadie. Ambos son de la provincia jiennense donde, a pesar de la época en la que se desarrolla la historia, no les angustia el futuro.

Un escenario fantástico

Los lugares por los que discurren son distintos conforme ellos los ven. No les hizo falta ir muy lejos para vivir sus propias aventuras, no más allá de su propia ciudad, Jaén, y la isla de Tenerife donde vivirán una luna de miel. La fantasía y realidad van de la mano en 'La línea del Kármán', la época en la que sucede influye en su forma de ser y como cuenta en la contraportada, también en sus deseos de aventura, su interés por hacer los sueños realidad.

La portada es obra de su hija Ana Isabel, en la que se representa una pareja abrazada en una puerta fantástica que se abre a un espacio infinito. "La primera impresión seguro que resulta enigmática. Claro que el interior resulta un tanto complicado", cuenta el autor.

Rafael Latorre invita a dejarse llevar, leer, a sorprenderse y no dar por sentado todo lo que el lector vaya descubriendo. "Me conformo con una pequeña sonrisa".